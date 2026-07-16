Líder vietnamita insta a Son La a consolidarse como polo de agricultura ecológica y turismo

Son La, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó hoy a la provincia norteña de Son La a consolidarse como un polo de agricultura ecológica, procesamiento de productos agrícolas y turismo, aprovechando sus ventajas para impulsar un crecimiento sostenible.



Durante una sesión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité partidista provincial, el máximo dirigente reconoció los avances alcanzados por Son La en los últimos años, aunque señaló que la provincia aún enfrenta desafíos relacionados con la calidad del crecimiento económico, la productividad, la ejecución de proyectos de inversión y la transformación de su estructura laboral. También mencionó el lento aumento de los ingresos por turismo, las limitaciones presupuestarias y los crecientes riesgos derivados de los desastres naturales y el cambio climático.



Con vistas a la próxima etapa de desarrollo, To Lam pidió definir con claridad el modelo de crecimiento y el papel de Son La en la región noroeste, promoviendo el desarrollo económico sin comprometer la protección ambiental, el bienestar social ni la disciplina administrativa.



Asimismo, exhortó a concentrar los recursos en sectores con ventajas competitivas para convertir a la provincia en un centro de agricultura ecológica, procesamiento agroindustrial y turismo, además de aprovechar su potencial en energía, la economía asociada a los embalses y el comercio con el norte de Laos.



En materia de infraestructura, solicitó planificar el desarrollo en torno a las futuras autopistas Hoa Binh–Moc Chau y Moc Chau–Son La–Dien Bien, con la construcción de centros logísticos, áreas de procesamiento, zonas urbanas, servicios y destinos turísticos a lo largo de estos corredores, así como mejorar la conectividad vial.



Respecto a la agricultura, propuso reorganizar la producción en torno a cadenas de valor y priorizar productos estratégicos como el café arábica, los frutales, el té, la leche y las plantas medicinales. También llamó a atraer inversiones para el procesamiento, fortalecer la cooperación con centros de investigación y universidades, desarrollar la ganadería a gran escala y proteger los recursos forestales.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



En el ámbito turístico, subrayó la necesidad de incrementar el valor agregado de la actividad mediante circuitos de varios días que integren destinos como Moc Chau, Van Ho, Ta Xua, Ngoc Chien, Quynh Nhai y el embalse de la central hidroeléctrica de Son La. Además, propuso consolidar a Moc Chau como un destino ecológico de referencia nacional y mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios de turismo comunitario.



El líder también orientó a la provincia hacia el desarrollo de una industria selectiva, centrada en el procesamiento profundo de productos agrícolas, las industrias de apoyo y nuevos proyectos energéticos vinculados con la infraestructura de transmisión eléctrica y la protección ambiental.



Asimismo, pidió priorizar el desarrollo humano, la educación, la reducción sostenible de la pobreza y la estabilidad de la población; mejorar la eficacia del modelo de gobierno local de dos niveles; acelerar la transformación digital; resolver los proyectos retrasados; fortalecer la defensa y la seguridad; avanzar hacia una provincia libre de drogas para 2030 y ampliar la cooperación con las localidades del norte de Laos.



To Lam instó además a revisar el programa de acción para implementar las resoluciones del XIV Congreso Nacional del Partido y de la XVI Asamblea del Comité partidista de Son La, definiendo objetivos, proyectos, fuentes de financiación y responsabilidades concretas.



Por último, pidió elaborar escenarios de crecimiento para cada sector, acelerar el desembolso de la inversión pública, solucionar los proyectos pendientes y fortalecer la construcción y rectificación del Partido, con el objetivo de convertir a Son La en una provincia verde, segura y con un desarrollo sostenible./.