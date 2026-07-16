Economía

Estados Unidos consolida presencia agrícola en mercado vietnamita

Estados Unidos es el segundo mayor proveedor de productos agrícolas a Vietnam, con un valor de cuatro mil 700 millones de dólares en 2025, un aumento significativo con respecto a la cifra de tres mil 500 millones de dólares de 2024.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Washington (VNA) - Estados Unidos es el segundo mayor proveedor de productos agrícolas a Vietnam, con un valor de cuatro mil 700 millones de dólares en 2025, un aumento significativo con respecto a la cifra de tres mil 500 millones de dólares de 2024.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que en el último trimestre de 2025, el país norteamericano se convirtió en el segundo mayor proveedor de fruta fresca a Vietnam, con una cuota de mercado del 8,3%, solo superado por China.

Vietnam tiene potencial para aumentar sus importaciones de fruta fresca procedentes de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta las recientes negociaciones comerciales entre ambos países y la mejora del acceso al mercado para los proveedores estadounidenses, precisó la fuente.

De acuerdo con los datos oficiales, las ventas de fruta fresca de EE.UU. a Vietnam fueron de 91,1 millones de dólares en 2025, entre ellos, manzanas (47,1 millones de dólares), melocotones (19,6 millones de dólares), uvas (17,6 millones de dólares) y otras (1,7 millones de dólares).

El 16 de marzo pasado, Vietnam autorizó la importación de mandarinas procedentes de los estados de California y Florida. Los expertos estiman que el valor potencial de las exportaciones estadounidenses de esa fruta a Vietnam podría alcanzar los cinco millones de dólares.

Con anterioridad, el Departamento de Protección Fitosanitaria (PPPD) de Vietnam autorizó el 6 de junio de 2025 la importación de melocotones y nectarinas frescas procedentes de California.

Esta decisión se tomó tras negociaciones entre el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del USDA y el PPPD, que confirmaron que los métodos de plantación utilizados por los productores estadounidenses de fruta de hueso son seguros y eficaces.

Según USDA, las exportaciones agrícolas estadounidenses a Vietnam constituyen un segmento importante y creciente del comercio bilateral, respaldado por la demanda del mercado y los recientes acuerdos comerciales.

El crecimiento de la clase media, junto con el desarrollo de los sectores modernos de comercio minorista y procesamiento de alimentos, está impulsando la demanda de productos agrícolas estadounidenses. Los consumidores vietnamitas valoran cada vez más los rubros norteamericanos por su calidad y seguridad./.

VNA
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