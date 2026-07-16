Vietnam refuerza marco legal contra armas de destrucción masiva

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam debatió hoy el proyecto de Ley de Prevención y Control de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, al continuar con la agenda de su cuarta reunión.



El borrador consta de cuatro capítulos y 37 artículos, que estipulan los principios, medidas, políticas y recursos de los agencias, organizaciones e individuos para prevenir y combatir la proliferación de armas de destrucción masiva.



Se aplica a las agencias, organizaciones e individuos vietnamitas, así como a las agencias, organizaciones e individuos extranjeros que operan o residen en el territorio de la República Socialista de Vietnam.



En sus palabras, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, enfatizó que la actualización del marco jurídico, pasando del Decreto Gubernamental 81/2019/ND-CP sobre la prevención y la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva a una Ley al respecto, es un paso necesario.



Esta Ley no solo tiene importancia para la defensa y la seguridad, sino que también sirve como clave para ampliar la integración, mejorar la posición del país en la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según las normas internacionales, y garantizar la seguridad de los flujos de inversión extranjera, reiteró.



Una vez promulgada, la ley será una prueba clara del compromiso y la responsabilidad internacional de Vietnam con la paz mundial, apuntó.



El dirigente recomendó que el proyecto de ley debe incluir disposiciones para abordar exhaustivamente la superposición en el control de bienes de doble uso, cuya gestión actual se realiza de forma fragmentada entre numerosos ministerios y ramas.



Resulta necesario centrarse en las mercancías de doble uso que pueden emplearse tanto para fines civiles como la fabricación de armas químicas, biológicas o nucleares, y establecer una coordinación eficaz entre los ministerios y ramas, con vistas a evitar una situación de "superposición de autoridades y negligencia de responsabilidades", remarcó.



Al examinar el borrador, el jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores, Le Tan Toi, afirmó que el Comité Permanente está de acuerdo con la necesidad de promulgar la Ley sobre la base de los fundamentos políticos, legales y prácticos expuestos en la presentación del Gobierno; y coincide básicamente con el alcance de la regulación y los sujetos de aplicación del proyecto de Ley.



Sin embargo, el funcionario sugirió una revisión más exhaustiva para definir claramente los límites regulatorios entre esta y las leyes especializadas; aclarar los principios de aplicación legal en casos de superposición entre ámbitos de gestión; y complementar y perfeccionar las regulaciones para actividades relacionadas con tecnología, datos, servicios y transacciones con elementos extranjeros.



Mientras tanto, Phan Chi Hieu, jefe de la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, destacó que el proceso y los procedimientos para la elaboración del proyecto de ley cumplieron estrictamente con la Ley de Promulgación de Documentos Normativos, y que el expediente contiene todos los documentos requeridos de muy alta calidad.



Se trata de un borrador de ley con alcance de ajuste muy amplio y que abarca diversos campos especializados, comentó, al mismo tiempo, pidió que el organismo redactor continúe revisándolo para garantizar la coherencia y la uniformidad del sistema jurídico, especialmente en las áreas de gestión del comercio exterior, aduanas, lucha contra el lavado de dinero, productos químicos y energía atómica.



En el mismo día, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional emitió también su opinión sobre el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de las leyes de Transferencia de Tecnología, de Telecomunicaciones, de Transacciones Electrónicas y de Radiofrecuencias.



En representación del organismo revisor, el jefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Nguyen Thanh Hai, coincidió básicamente en la necesidad de promulgar la ley.



Conforme a la Ley de Radiofrecuencias, la autoridad revisora reconoce las frecuencias radioeléctricas como un recurso nacional finito con un valor económico significativo, que se otorgan directamente sin subasta ni proceso de selección, según Thanh Hai.



Para garantizar la prudencia, enfatizó en la necesidad de incluir en el borrador una evaluación de las prácticas de implementación y una aclaración de los fundamentos de la nueva propuesta.



La Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente también aprueba la abolición de las condiciones y los procedimientos obsoletos en los ámbitos de la radiofrecuencia, las telecomunicaciones y las transacciones electrónicas.



Sin embargo, el cambio de la preaprobación a la postaprobación solo es efectivo cuando se dispone de herramientas de gestión alternativas adecuadas. La entidad recomienda que el Gobierno aclare los métodos de postaprobación correspondientes a cada grupo de condiciones y procedimientos que se reducen.



En la ocasión, el Comité Permanente debatió el proyecto de Ley de Servicios Postales (modificada); revisó y aprobó la Resolución del Comité Permanente de la Asamblea Nacional que detalla y orienta la aplicación de la Ley sobre las Actividades de Supervisión del Legislativo y los Consejos Populares para coordinar la supervisión de la aplicación de los tratados y acuerdos internacionales./.

VNA