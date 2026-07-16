Economía

Aduanas de Vietnam ordena agilizar el despacho de exportaciones agrícolas en pasos fronterizos

La Dirección General de Aduanas de Vietnam instruyó a sus oficinas regionales dar prioridad absoluta y agilizar el despacho aduanero —incluso en horarios nocturnos y días festivos— para los productos agrícolas perecederos como el durián en los pasos fronterizos con China, con el fin de evitar congestiones que afecten la calidad de las mercancías.

Aduanas de Vietnam ordena agilizar el despacho de exportaciones agrícolas en pasos fronterizos. (Foto: VNA)
Aduanas de Vietnam ordena agilizar el despacho de exportaciones agrícolas en pasos fronterizos. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – La Aduana de Vietnam ha instruido a sus subdepartamentos regionales a acelerar el despacho de las exportaciones agrícolas, especialmente del durián, en los pasos fronterizos, con el objetivo de apoyar a las empresas y evitar la congestión.

Mediante una directiva emitida hoy, la entidad ordenó a las oficinas regionales facilitar al máximo los trámites aduaneros y garantizar que los productos agrícolas, forestales y pesqueros destinados a la exportación sean despachados el mismo día, incluso fuera del horario habitual de trabajo. Asimismo, deberán asignar personal para atender los procedimientos y supervisar los envíos durante la noche, los fines de semana y los días festivos.

Los subdepartamentos también deberán resolver con rapidez cualquier incidencia que surja durante el proceso de despacho. Aquellos asuntos que excedan sus competencias deberán ser informados de inmediato a la Aduana de Vietnam para recibir las orientaciones correspondientes.

Además, se les encomendó coordinarse con los operadores de almacenes y depósitos en los pasos fronterizos para habilitar espacios adecuados destinados al almacenamiento y la clasificación de las mercancías en espera de exportación, contribuyendo así a preservar la calidad de los productos agrícolas, forestales y pesqueros.

La directiva también establece que las oficinas regionales deberán actualizar de forma periódica la situación de las exportaciones agrícolas, forestales y pesqueras en sus respectivas jurisdicciones, ofrecer información y recomendaciones oportunas a los exportadores que utilicen los pasos fronterizos locales y coordinar estrechamente con las autoridades competentes para regular el flujo de mercancías y evitar congestiones que puedan afectar el despacho aduanero.

Asimismo, la Aduana de Vietnam exige mantener una comunicación permanente con las autoridades aduaneras de los puestos fronterizos chinos correspondientes para resolver con rapidez cualquier problema que pueda surgir durante el despacho. Al mismo tiempo, deberán mantener informados a los exportadores vietnamitas sobre los cambios en las políticas chinas de gestión e inspección aduanera, a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

En el caso de los envíos que ya hayan salido de Vietnam pero cuya entrada en China sea rechazada, las autoridades aduaneras deberán dar prioridad y agilizar los procedimientos de reimportación cuando así lo soliciten las empresas.

Por último, la Aduana de Vietnam prohibió de manera estricta cualquier práctica de obstrucción, acoso o retraso injustificado en los trámites aduaneros que pueda incrementar los costos y ocasionar pérdidas a las empresas./.

VNA
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