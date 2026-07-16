Vietnam impulsa cooperación con Mauritania y África

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, recibió hoy al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam, quien realiza su primera visita oficial al país, durante la cual ambas partes coincidieron en fortalecer la cooperación bilateral y ampliar los vínculos entre Vietnam y África.



Al destacar los resultados de la reunión sostenida previamente entre el visitante mauritano y el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, Phan Van Giang expresó su confianza en que la visita contribuirá a impulsar las relaciones entre ambos países.



El dirigente vietnamita manifestó su deseo de que Mauritania desempeñe un papel de puente para promover una cooperación más sustancial entre Vietnam y la Unión Africana (UA). En el ámbito político-diplomático, propuso intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel, estudiar el establecimiento de un mecanismo de consultas entre las cancillerías y continuar apoyándose mutuamente en los foros multilaterales.



El viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, recibe al ministro y secretario general del Gobierno de Mauritania, Moctar Al Housseynou Lam. (Foto: baoacinhphu.vn)



En el plano económico, señaló que las fortalezas complementarias de ambas naciones ofrecen oportunidades para ampliar la promoción del comercio y la inversión, así como facilitar el acceso a los respectivos mercados.



Asimismo, consideró necesario concretar el potencial de cooperación en los sectores pesquero y energético, aprovechando la condición de ambos países como Estados costeros. También compartió la experiencia de Vietnam en la modernización y digitalización de la administración pública, y reiteró la disposición de Hanoi a intercambiar esas experiencias con Mauritania.



Por su parte, Moctar Al Housseynou Lam expresó su satisfacción por visitar por primera vez Vietnam, tierra del Presidente Ho Chi Minh, y destacó que el país constituye un ejemplo para las naciones que lucharon por su independencia y un modelo de desarrollo socioeconómico y mejora del bienestar de la población, además de desempeñar un papel activo y responsable en la comunidad internacional.



El ministro mauritano agradeció las propuestas planteadas por Phan Van Giang sobre la orientación de la cooperación bilateral y aseguró que las transmitirá al presidente de Mauritania para que su Gobierno pueda responder a la mayor brevedad posible./.