Economía

Vietravel Airlines inaugura ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen

Vietravel Airlines inaugurará el 15 de agosto una ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen para fortalecer la conectividad aérea, el turismo y los intercambios comerciales entre Vietnam y China.

Vietravel Airlines inaugurará ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen (Foto: VNA)
Vietravel Airlines inaugurará ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) — La aerolínea Vietravel Airlines anunció su plan de operar una ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh, el mayor centro económico del sur de Vietnam, y Shenzhen, China, con vuelos que comenzarán el próximo 15 de agosto.

La aerolínea informó durante una conferencia con agencias celebrada hoy en Shenzhen que la nueva ruta tendrá una duración aproximada de dos horas y 50 minutos. Con vuelos programados por la tarde y primeras horas de la mañana, el servicio estará diseñado para responder mejor a las necesidades de viajeros de negocios, participantes en ferias comerciales, viajes de búsqueda de proveedores y grupos turísticos.

Vietravel Airlines señaló que la ruta ha sido diseñada bajo los principios de “conectividad directa, tarifas asequibles y servicios transparentes”, ofreciendo a los pasajeros una alternativa cómoda frente a los vuelos con escala en otros centros regionales.

La aerolínea destacó que este nuevo servicio contribuirá a conectar dos importantes centros económicos y reforzará los vínculos de Vietnam con la Gran Área de la Bahía (Greater Bay Area), una región clave de China reconocida por sus fortalezas en tecnología, manufactura, comercio e innovación.

La ruta también facilitará el acceso de los viajeros a destinos cercanos como Guangzhou, Hong Kong (China) y otras ciudades de la Gran Área de la Bahía. Al mismo tiempo, permitirá a los visitantes chinos llegar con mayor facilidad a los destinos turísticos de Vietnam. Vietravel Airlines prevé que el servicio beneficie a las comunidades empresariales, los turistas y los residentes de ambos países.

El lanzamiento de la ruta se produce antes de una serie de actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en China, incluida la Semana de Líderes Económicos de APEC, prevista en Shenzhen en noviembre de 2026, lo que pone de relieve la importancia de mejorar la conectividad aérea entre ambos mercados.

La conferencia reafirmó la estrategia de Vietravel Airlines de ampliar su red internacional y consolidar su presencia en China. A través de esta nueva ruta, la compañía aspira a desarrollar un corredor de viajes bidireccional que permita transportar pasajeros desde Shenzhen y la Gran Área de la Bahía hacia Ciudad Ho Chi Minh y otros destinos importantes de Vietnam, al tiempo que facilita a los viajeros vietnamitas el acceso a los principales centros tecnológicos, industriales, comerciales y turísticos de China.

La aerolínea indicó que este nuevo servicio también abrirá la puerta a una posible expansión hacia otras ciudades chinas, como Chongqing, Kunming, Hangzhou y Nanjing.

Se espera que la nueva ruta responda a la creciente demanda de viajes entre Vietnam y China, al tiempo que apoye los planes a largo plazo de Vietravel Airlines para ampliar sus operaciones internacionales, penetrar en mercados estratégicos y mejorar la conectividad regional de Vietnam.

Durante el evento, Vietravel Airlines firmó un acuerdo de cooperación estratégica y presentó oficialmente su Agente General de Ventas (GSA) en Shenzhen, la empresa Shenzhen Chanxiaoming Network Technology.

Aprovechando su conocimiento del mercado local y sus redes de distribución, el GSA apoyará a la aerolínea en el desarrollo de ventas, promoción de productos, coordinación con agencias de viajes y atención al cliente en China.

Se espera que esta alianza acelere la penetración en el mercado y garantice una comunicación coherente sobre horarios de vuelos, tarifas, políticas de equipaje, programas comerciales y otros servicios relacionados./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietravel Airlines #Shenzhen #Ciudad Ho Chi Minh #China #vuelos directos #conectividad aérea #turismo #comercio bilateral #Greater Bay Area #APEC 2026
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Reanuda oficialmente la ruta aérea Kunming-Nha Trang

La aerolínea Vietjet reactivó la conexión entre el Aeropuerto Internacional Changshui y Cam Ranh utilizando aeronaves Airbus A321, una medida enfocada en atender la alta demanda de la temporada turística de verano.

Vietnam Airlines lanzará ruta directa Hanoi–Ámsterdam el 16 de junio

Vietnam Airlines lanzará ruta directa Hanoi–Ámsterdam el 16 de junio

La aerolínea nacional Vietnam Airlines anunció el lanzamiento de una nueva ruta aérea directa entre Hanoi y Ámsterdam (Países Bajos), junto con una serie de actividades de promoción de mercado y programas de conexión empresarial con importantes socios turísticos europeos para presentar el nuevo servicio y promover a Vietnam como destino.

Ver más

Turistas toman fotos junto al durián en un evento de Vietnam destinado a promocionar esta fruta especial, famosa por su intenso y característico sabor. Foto: VNA

India abre mercado para durián fresco de Vietnam

El Departamento de Cultivos y Protección Fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam informó hoy que la India ha autorizado oficialmente la importación de durián fresco vietnamita para el consumo.

Fabricación de prendas de vestir en la compañía de confecciones TNG en la provincia de Thai Nguyen para exportación al mercado de la Unión Europea. (Fuente: VNA)

EVFTA consolida la presencia de Vietnam en el mercado europeo

Tras casi seis años de implementación, el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) sigue reafirmando su papel como una de las fuerzas impulsoras importantes que promueven las exportaciones del país indochino al mercado del viejo continente.

Clientes realizan transacciones en la sede de la empresa de seguros Bao Viet en Hanoi. Foto: VNA

Reforma integral del mercado financiero de Vietnam

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó la Decisión No. 1413/QD-TTg, mediante la cual se aprueba el Proyecto de reforma integral del mercado financiero de Vietnam, vinculado al objetivo de mantener un crecimiento económico elevado y sostenido hasta 2045.

HSBC: Economía vietnamita enfrentará una mayor presión en el segundo semestre

HSBC: Economía vietnamita enfrentará una mayor presión en el segundo semestre

Tras un sólido crecimiento en el primer semestre de 2026, se prevé que la economía vietnamita enfrente una mayor presión en los próximos meses, ya que el aumento de la inflación y las presiones cambiarias y de las tasas de interés pondrán a prueba su capacidad para sostener el crecimiento y mantener la estabilidad macroeconómica.