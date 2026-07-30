Vietravel Airlines inaugura ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Shenzhen

Hanoi (VNA) — La aerolínea Vietravel Airlines anunció su plan de operar una ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh, el mayor centro económico del sur de Vietnam, y Shenzhen, China, con vuelos que comenzarán el próximo 15 de agosto.



La aerolínea informó durante una conferencia con agencias celebrada hoy en Shenzhen que la nueva ruta tendrá una duración aproximada de dos horas y 50 minutos. Con vuelos programados por la tarde y primeras horas de la mañana, el servicio estará diseñado para responder mejor a las necesidades de viajeros de negocios, participantes en ferias comerciales, viajes de búsqueda de proveedores y grupos turísticos.



Vietravel Airlines señaló que la ruta ha sido diseñada bajo los principios de “conectividad directa, tarifas asequibles y servicios transparentes”, ofreciendo a los pasajeros una alternativa cómoda frente a los vuelos con escala en otros centros regionales.



La aerolínea destacó que este nuevo servicio contribuirá a conectar dos importantes centros económicos y reforzará los vínculos de Vietnam con la Gran Área de la Bahía (Greater Bay Area), una región clave de China reconocida por sus fortalezas en tecnología, manufactura, comercio e innovación.



La ruta también facilitará el acceso de los viajeros a destinos cercanos como Guangzhou, Hong Kong (China) y otras ciudades de la Gran Área de la Bahía. Al mismo tiempo, permitirá a los visitantes chinos llegar con mayor facilidad a los destinos turísticos de Vietnam. Vietravel Airlines prevé que el servicio beneficie a las comunidades empresariales, los turistas y los residentes de ambos países.



El lanzamiento de la ruta se produce antes de una serie de actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en China, incluida la Semana de Líderes Económicos de APEC, prevista en Shenzhen en noviembre de 2026, lo que pone de relieve la importancia de mejorar la conectividad aérea entre ambos mercados.



La conferencia reafirmó la estrategia de Vietravel Airlines de ampliar su red internacional y consolidar su presencia en China. A través de esta nueva ruta, la compañía aspira a desarrollar un corredor de viajes bidireccional que permita transportar pasajeros desde Shenzhen y la Gran Área de la Bahía hacia Ciudad Ho Chi Minh y otros destinos importantes de Vietnam, al tiempo que facilita a los viajeros vietnamitas el acceso a los principales centros tecnológicos, industriales, comerciales y turísticos de China.



La aerolínea indicó que este nuevo servicio también abrirá la puerta a una posible expansión hacia otras ciudades chinas, como Chongqing, Kunming, Hangzhou y Nanjing.



Se espera que la nueva ruta responda a la creciente demanda de viajes entre Vietnam y China, al tiempo que apoye los planes a largo plazo de Vietravel Airlines para ampliar sus operaciones internacionales, penetrar en mercados estratégicos y mejorar la conectividad regional de Vietnam.



Durante el evento, Vietravel Airlines firmó un acuerdo de cooperación estratégica y presentó oficialmente su Agente General de Ventas (GSA) en Shenzhen, la empresa Shenzhen Chanxiaoming Network Technology.



Aprovechando su conocimiento del mercado local y sus redes de distribución, el GSA apoyará a la aerolínea en el desarrollo de ventas, promoción de productos, coordinación con agencias de viajes y atención al cliente en China.



Se espera que esta alianza acelere la penetración en el mercado y garantice una comunicación coherente sobre horarios de vuelos, tarifas, políticas de equipaje, programas comerciales y otros servicios relacionados./.



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