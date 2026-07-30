Vietnam y Australia potencian cooperación en cadenas de suministro y transición energética



Sídney (VNA) -El primer Foro Empresarial Vietnam–Australia en Perth, Australia Occidental, se celebró el 29 de julio con la participación de funcionarios gubernamentales, representantes empresariales y líderes de distintos sectores, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de comercio, inversión y cooperación estratégica entre ambos países.



Organizado por la Cámara de Comercio e Industria Australia–Vietnam, el foro se desarrolló bajo el lema “Promover el comercio, la inversión y la asociación estratégica entre Australia y Vietnam”.



Al inaugurar el evento, el primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, calificó a Vietnam como uno de los socios clave del estado en el Sudeste Asiático, al tiempo que destacó el creciente papel de Australia Occidental en la transición energética limpia global, respaldado por sus ventajas en energías renovables, hidrógeno verde y minerales críticos.

Participantes en el primer Foro Empresarial Vietnam–Australia en Perth, Australia Occidental. (Foto: VNA)

Señaló que el estado está dispuesto a cooperar estrechamente con Vietnam en iniciativas de transición energética y desarrollo sostenible.



También resaltó el gran potencial de cooperación en ámbitos como la educación y formación, la agricultura de alta tecnología, la minería, la innovación y el comercio. Asimismo, anunció que realizará una visita a Vietnam en septiembre, una iniciativa que se espera genere nuevas oportunidades para una cooperación práctica entre Australia Occidental, las localidades vietnamitas y las empresas de ambos países.



El cónsul general de Vietnam en Perth, Pham Hai Anh, afirmó que las relaciones bilaterales han seguido avanzando firmemente en múltiples áreas desde que Vietnam y Australia elevaron sus vínculos a una Asociación Estratégica Integral hace más de dos años.



El diplomático presentó las nuevas políticas y los logros destacados de Vietnam, entre ellos la puesta en funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, los esfuerzos para simplificar los procedimientos administrativos y las iniciativas destinadas a mejorar el entorno de inversión y negocios.



Hai Anh subrayó el compromiso de Vietnam de implementar la Resolución Nº 57 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances estratégicos en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital, con el objetivo de elevar la competitividad nacional y atraer inversiones extranjeras directas (IED) de alta calidad.



Al citar los resultados positivos de la economía vietnamita en el primer semestre del año, incluidos el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el comercio, el turismo y los flujos de IED, el cónsul general afirmó que una sólida base económica permitirá ampliar aún más la cooperación con Australia, especialmente con Australia Occidental.



Ante las ventajas complementarias y los intereses compartidos entre Vietnam y Australia Occidental, Pham Hai Anh propuso tres prioridades para la cooperación futura: fortalecer los intercambios a nivel gubernamental y las visitas mutuas para establecer marcos favorables para las empresas; ampliar la colaboración en educación, cultura, turismo y vínculos entre pueblos; y promover proyectos concretos en ciencia y tecnología, transformación digital, economía verde, transición energética, minerales estratégicos, resiliencia de las cadenas de suministro, comercio e inversión.



Expresó su confianza en que la próxima visita del primer ministro Roger Cook a Vietnam dará un nuevo impulso a la cooperación entre Australia Occidental y las provincias y ciudades vietnamitas.



Durante el foro, representantes de la Cámara Nacional de Comercio e Industria Australia–Vietnam y delegados empresariales debatieron sobre el papel y la responsabilidad de la comunidad empresarial en la materialización de las orientaciones de cooperación entre Vietnam y Australia, mediante el aprovechamiento proactivo de las oportunidades para impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión, en consonancia con las buenas relaciones políticas entre ambos países. /.



