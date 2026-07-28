Vietnam avanza hacia su incorporación plena a la Comisión de Pesca del Pacífico

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) - Vietnam dio un nuevo paso en su estrategia de integración a los mecanismos internacionales de gestión pesquera al celebrar un taller nacional para fortalecer el cumplimiento de sus compromisos como Miembro Cooperante No Pleno de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) y avanzar en la elaboración de una hoja de ruta para su adhesión como miembro pleno de la organización.



El encuentro fue organizado por el Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera, dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con la Unidad de Gestión del Proyecto para la Pesca Sostenible en el Pacífico Occidental y Asia Oriental.



Durante la inauguración, el director del Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera, Tran Dinh Luan, destacó que la elección de la provincia de Khanh Hoa como sede responde a su papel estratégico en la captura, comercialización, procesamiento y exportación de atún, así como a su liderazgo en la aplicación de modelos de gestión pesquera, la recopilación de datos y la implementación de medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



El funcionario subrayó que los avances alcanzados por la provincia han contribuido de manera significativa al cumplimiento de las obligaciones asumidas por Vietnam ante la WCPFC.



Asimismo, reiteró que el país mantiene su compromiso con la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, el respeto a las normas internacionales -en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982- y el desarrollo de un sector pesquero moderno, transparente, responsable y sostenible.



Representantes del Departamento de Pesca y Vigilancia Pesquera recordaron que Vietnam participa en la WCPFC como Miembro Cooperante No Pleno desde 2009. Desde entonces, y con el respaldo de la Secretaría de la Comisión, la Comunidad del Pacífico y diversos programas de cooperación internacional, el país ha fortalecido progresivamente su sistema de gestión pesquera, mejorado la calidad de los reportes de datos, implementado el monitoreo satelital de embarcaciones y reforzado las medidas para combatir la pesca IUU.



La directora ejecutiva de la WCPFC, Rhea Moss-Christian, interviene en la cita (Foto: VNA)



La directora ejecutiva de la WCPFC, Rhea Moss-Christian, valoró positivamente los esfuerzos de Vietnam para cumplir con las responsabilidades derivadas de su actual estatus dentro de la organización. Según señaló, el país ha registrado avances importantes en la consolidación de su marco normativo, el fortalecimiento del cumplimiento de las regulaciones internacionales, la mejora de la supervisión de las actividades pesqueras y la estandarización gradual del sistema de recopilación de datos.



Moss-Christian afirmó que estos logros no solo han fortalecido la posición de Vietnam en la industria mundial del atún, sino que también constituyen una base sólida para preservar el acceso a los principales mercados de exportación y responder a las crecientes exigencias en materia de trazabilidad y sostenibilidad. En ese sentido, aseguró que la Secretaría de la WCPFC continuará brindando asistencia técnica y compartiendo experiencias para apoyar al país en su objetivo de convertirse en miembro pleno.



De acuerdo con la Secretaría de la WCPFC, la organización desempeña un papel central en la gestión de las poblaciones de atunes altamente migratorios del Pacífico Occidental y Central. En 2024, la captura de atún en la región superó los tres millones de toneladas, con un valor estimado de 5,6 mil millones de dólares. Las tendencias actuales de gestión apuntan a una mayor incorporación de tecnologías, la automatización de la recopilación de datos y la aplicación de un enfoque basado en los ecosistemas para garantizar la sostenibilidad de la actividad, la transparencia de la cadena de suministro y la conservación de los recursos marinos.



Por su parte, representantes de la Embajada de Nueva Zelanda en Vietnam reafirmaron el compromiso de su país de continuar respaldando el fortalecimiento de la gestión pesquera vietnamita mediante proyectos de cooperación. Destacaron que una gobernanza más sólida y el cumplimiento de las normas internacionales no solo favorecen la protección de los recursos pesqueros, sino que también contribuyen a garantizar el sustento de las comunidades pesqueras y a impulsar el desarrollo sostenible de la economía marítima.



El informe presentado durante el taller indica que Vietnam ya cumple con varias de las obligaciones fundamentales como Miembro Cooperante No Pleno, entre ellas la adecuación de su legislación a la UNCLOS de 1982, la operación del sistema de seguimiento satelital para embarcaciones de 15 metros de eslora o más, el registro de la flota pesquera en la base nacional de datos, la implementación del sistema de certificación electrónica y el cumplimiento de sus obligaciones financieras anuales.



No obstante, el documento señala que aún es necesario fortalecer la recopilación de información procedente de las campañas de pesca, ampliar los programas de observadores a bordo y mejorar la integración de los sistemas de gestión para responder a las crecientes exigencias de la organización.



Al clausurar el encuentro, Tran Dinh Luan afirmó que el sector pesquero continuará reforzando la calidad de los sistemas de recopilación de datos y las capacidades de gestión tanto a nivel nacional como local, con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de los compromisos internacionales.



Asimismo, indicó que Vietnam seguirá evaluando de manera integral las condiciones, beneficios y responsabilidades que implica la membresía plena en la WCPFC para definir una hoja de ruta adecuada que contribuya a fortalecer la posición internacional del sector pesquero y promover un desarrollo moderno, transparente, responsable y sostenible./.