Hanoi acelera desarrollo de economía digital para que aporte el 22% del PIBR

Hanoi (VNA) - La economía digital representó el 16,7% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) de Hanoi durante el primer semestre de 2026, y la ciudad aspira a elevar esa contribución al 22% al cierre del año mediante nuevas políticas de apoyo, inversiones y una aceleración de la transformación digital.



Según un informe presentado por el Comité Popular municipal, el valor agregado de la economía digital alcanzó unos 5,5 mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 10,6% a precios corrientes. En un contexto en que el PIBR de Hanoi aumentó un 8,2%, este sector aportó alrededor de 1,1 puntos porcentuales al crecimiento total.



Para alcanzar la meta del 22%, Hanoi aprobó en junio de 2026 varias resoluciones en el marco de la Ley de la Capitalidad destinadas a promover los parques de alta tecnología, atraer inversionistas estratégicos, apoyar a las empresas privadas e impulsar la transformación digital, además de programas para desarrollar el comercio electrónico, la industria de semiconductores y la economía nocturna.



La inversión extranjera directa (IED) mantiene una dinámica positiva. Entre comienzos de año y el 26 de junio, el sector de ciencia y tecnología captó dos mil 220,4 millones de dólares, equivalentes al 68% del capital total de IED recibido por la ciudad. Más del 61% de estos recursos correspondió a aportes de capital y adquisición de acciones, lo que evidencia la confianza de los inversionistas internacionales en el ecosistema de innovación y las empresas tecnológicas de Hanoi.



Actualmente, Hanoi cuenta con cerca de 10 mil 996 empresas de tecnología digital, que representan el 14% del total nacional y generan ingresos estimados en 10,6 mil millones de dólares. La capital continúa fortaleciendo el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac y desarrollando nuevos polos tecnológicos para ampliar su ecosistema de innovación.



La economía digital también amplía su impacto en distintos sectores. En salud, Hanoi ha estandarizado los historiales médicos electrónicos de unos 9,35 millones de habitantes (equivalentes al 99% de la población). En el ámbito cultural, sitios emblemáticos como el Templo de la Literatura, la Academia Imperial y la prisión de Hoa Lo incorporan tecnologías de 3D Mapping y realidad aumentada para enriquecer la experiencia de los visitantes. Asimismo, el comercio electrónico mantiene a la ciudad en el primer lugar del país, con un índice de 74,7 puntos.



La transformación digital también avanza a nivel local. Numerosos barrios y comunas han incorporado productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto) y artículos de aldeas artesanales a plataformas de comercio electrónico para ampliar sus mercados.



En Chuong My, los 63 productos OCOP ya se comercializan en línea, lo que ha permitido incrementar las ventas entre un 20% y un 30% y reducir los costos de intermediación. Asimismo, los modelos de "Mercado Digital" y "Calles sin efectivo" impulsan la generalización de los pagos mediante códigos QR en varias localidades.



Estos avances reflejan que la economía digital contribuye cada vez más a mejorar la productividad, ampliar los mercados y generar mayor valor añadido en sectores tradicionales.



Pese a estos avances, Hanoi aún enfrenta importantes desafíos para que la economía digital represente el 22% de su PIBR al cierre de 2026. Según las autoridades municipales, la ciudad debe incrementar en 5,3 puntos porcentuales la participación de este sector. Además, la economía digital sigue concentrándose principalmente en la industria de tecnologías de la información, mientras que la transformación digital en sectores como la manufactura, el turismo, el transporte y la logística avanza a un ritmo desigual.



Ante este escenario, el Comité Popular de Hanoi aprobó el Plan 277, que contempla una campaña intensiva de 100 días para acelerar la transformación digital, con medidas dirigidas a apoyar a empresas, pequeños negocios y aldeas artesanales.



Entre las principales acciones figuran el impulso a la aplicación de tecnologías digitales en la producción, la logística, el comercio y los servicios, la ampliación de los pagos sin efectivo, el desarrollo de fábricas inteligentes y la construcción de un centro de computación de alto rendimiento en Hoa Lac.



Paralelamente, la ciudad continuará perfeccionando su base de datos compartida para mejorar los servicios públicos digitales y facilitar el acceso de las empresas a la información.



Con un marco institucional reforzado, inversiones continuas en infraestructura tecnológica y una estrategia orientada a ampliar la transformación digital en todos los sectores, Hanoi busca consolidar la economía digital como uno de los principales motores de su crecimiento y fortalecer su posición como centro nacional de innovación./.

VNA