Foro impulsará transformación tecnológica del turismo en Vietnam

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Foro de Tecnología, Innovación y Soluciones para la Industria Hotelera y Turística (HORECFEX Vietnam 2026) se celebrará los días 20 y 21 de agosto en la ciudad central de Da Nang con el objetivo de promover la transformación digital, la innovación y la cooperación empresarial para fortalecer la competitividad del sector turístico.



La información fue anunciada por el Comité Organizador durante una conferencia de prensa celebrada en el Centro Internacional de Convenciones Ariyana Da Nang.



Según el presidente de HORECFEX Vietnam, Nguyen Duc Quynh, el evento servirá como una plataforma para conectar a empresas, organismos de gestión, especialistas y socios nacionales e internacionales, además de compartir tendencias, presentar soluciones tecnológicas innovadoras y fortalecer la cadena de suministro de la industria hotelera y turística.



La edición de este año se desarrolla en el contexto de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. En este marco, la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), el análisis de datos y otras tecnologías emergentes se considera un factor clave para aumentar la productividad, optimizar la gestión empresarial y mejorar la competitividad de la economía vietnamita.



Experimentan tecnología de realidad virtual en servicio del sector turístico. (Foto: VNA)

En el sector turístico, la incorporación de estas herramientas permitirá elevar la calidad de los servicios, optimizar la gestión operativa, desarrollar destinos inteligentes y avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible.



Bajo el lema “ALL YOU NEED – Conocimiento, Tecnología, Suministro y Conectividad”, el foro reunirá a cerca de 100 expositores de soluciones tecnológicas y contará con la participación de empresarios, expertos y responsables del sector procedentes de Vietnam y del extranjero.



Durante el evento se celebrarán más de 40 conferencias y mesas redondas con la participación de unos 55 ponentes de 20 países. Los debates abordarán temas como la aplicación de la IA, la gestión hotelera, la optimización de ingresos, las estrategias de ventas y marketing, el desarrollo sostenible, los servicios de alimentos y bebidas (F&B) y la formación de recursos humanos.



Además de las sesiones especializadas, HORECFEX Vietnam 2026 presentará soluciones tecnológicas destinadas a hoteles, complejos turísticos, restaurantes y empresas de viajes, entre ellas aplicaciones de IA, automatización, gestión de datos, habitaciones inteligentes, sistemas de gestión energética y plataformas para una operación más eficiente y sostenible.



El programa incluirá también encuentros de negocios (B2B) para facilitar el contacto entre inversionistas, operadores, proveedores y socios nacionales e internacionales, creando nuevas oportunidades de cooperación e inversión.



El presidente de HORECFEX Vietnam destacó que, en un contexto de acelerada transformación digital, la conexión entre conocimiento, tecnología, proveedores y alianzas estratégicas contribuirá a fortalecer la capacidad competitiva de las empresas y a impulsar la innovación y el desarrollo sostenible del turismo vietnamita.



No obstante, subrayó que, aunque la tecnología y la inteligencia artificial mejoran la eficiencia operativa y la calidad de los servicios, el factor humano seguirá siendo el elemento decisivo para ofrecer experiencias memorables y aportar el valor esencial de la industria de la hospitalidad.



HORECFEX Vietnam es organizado por el comité organizador del evento en coordinación con la Asociación de Hoteles de Vietnam y aspira a consolidarse como un foro anual dedicado a la tecnología, la innovación y la cadena de suministro para el sector hotelero y turístico, contribuyendo a acelerar la transformación digital, elevar la calidad de los servicios y fortalecer la cooperación entre las empresas vietnamitas y sus socios regionales e internacionales, en línea con el objetivo de desarrollar un turismo moderno, inteligente y sostenible./.