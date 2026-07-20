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VAIC 2026 impulsa soluciones de IA para Vietnam

El Viet Nam AI Innovation Challenge (VAIC 2026) reunió en Hanoi a 1.500 participantes y 340 equipos en un hackathon de 48 horas. Organizado por el Centro Nacional de Innovación (NIC) junto a Meta y FPT, el certamen premió prototipos de IA orientados al sector financiero, la administración y la industria, garantizando incubación y capital para su salto al mercado.

La edición 2026 de las "Soluciones de Innovación de Vietnam" (Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026). (Foto: VNA)
La edición 2026 de las "Soluciones de Innovación de Vietnam" (Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026). (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La edición 2026 de las "Soluciones de Innovación de Vietnam" (Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026) concluyó en Hanoi tras 48 horas ininterrumpidas de competición, consolidándose como una de las mayores plataformas de innovación en Inteligencia Artificial (IA) del país y mostrando soluciones con potencial para responder a desafíos reales de la socioeconomía vietnamita.

Efectuado conjuntamente por el Centro Nacional de Innovación (NIC), el grupo Meta, la organización AI for Vietnam, el grupo FPT y la Universidad Duy Tan, el certamen reunió a cerca de mil 500 participantes distribuidos en 340 equipos, que desarrollaron prototipos y modelos de negocio con el acompañamiento de expertos nacionales e internacionales.

Durante la jornada final, los diez equipos con mejor desempeño presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por científicos, especialistas y representantes de importantes empresas tecnológicas. Las propuestas reflejaron una tendencia cada vez más marcada hacia el desarrollo de aplicaciones con posibilidades de implementación práctica para empresas, administraciones locales y distintos sectores productivos, en lugar de limitarse a la investigación académica.

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La edición 2026 de las "Soluciones de Innovación de Vietnam" (Viet Nam AI Innovation Challenge – VAIC 2026). (Foto: VNA)


El director del NIC, Vu Quoc Huy, destacó el elevado nivel técnico de los participantes y afirmó que el apoyo a los proyectos no concluirá con el certamen. Según explicó, el NIC continuará acompañando a las iniciativas más prometedoras mediante programas de incubación y aceleración, acceso a laboratorios y espacios de innovación, además de facilitar su conexión con empresas, fondos de inversión y socios nacionales e internacionales para acelerar su llegada al mercado.

Uno de los aspectos más destacados de VAIC 2026 fue la participación de un amplio consejo de expertos procedentes de empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación de prestigio. Su experiencia permitió orientar a los concursantes y aportar recomendaciones para fortalecer la viabilidad técnica y comercial de las soluciones desarrolladas, alineándolas con estándares internacionales.

Los organizadores subrayaron que el concurso constituye una acción concreta para implementar las orientaciones del Partido y del Gobierno vietnamitas en materia de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

A través del formato de hackathon basado en IA, la iniciativa busca identificar y formar nuevos talentos, al tiempo que fortalece la cooperación entre organismos públicos, empresas, instituciones académicas y la comunidad innovadora.

Por su parte, el cofundador y director ejecutivo de la organización AI for Vietnam, Tran Viet Hung, señaló que el mayor logro del programa trasciende la entrega de premios. A su juicio, VAIC 2026 representa un punto de partida para una nueva generación de desarrolladores capaces de convertir el conocimiento global en soluciones adaptadas a las necesidades concretas de Vietnam.

El éxito del evento también fue posible gracias al respaldo de numerosas organizaciones y empresas nacionales e internacionales, entre las cuales destacó el Banco Comercial de Saigón-Hanoi (SHB), patrocinador principal, que además de financiar el concurso planteó desafíos vinculados al sector financiero, participó en las actividades de mentoría y compartió experiencias sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la transformación digital.

Otras entidades como AI Singapore, FPT AI Factory, Sotatek, AVSE Global y AI Guru, aportaron recursos y apoyo técnico a los equipos durante la competición.

Asimismo, diversas instituciones, entre ellas la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh, el Instituto Nacional de Tecnología y Transformación Digital, la Universidad Nacional de Vietnam, el Grupo Industrial del Caucho de Vietnam y la Corporación de Ferrocarriles de la nación indochina, colaboraron como socios del programa, reforzando la articulación entre el sector público, la academia y la industria tecnológica.

En la ceremonia de clausura, el comité organizador anunció a los equipos ganadores del Top 3 del Viet Nam AI Innovation Challenge 2026.

Además de los premios principales, varias organizaciones ofrecieron paquetes de apoyo destinados a facilitar el perfeccionamiento de los proyectos, el acceso a infraestructura tecnológica y nuevas oportunidades de cooperación e investigación.

Los organizadores coincidieron en que la creciente participación de instituciones nacionales e internacionales confirma el fortalecimiento del ecosistema vietnamita de inteligencia artificial y contribuye a crear un entorno más favorable para la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías avanzadas, con vistas a mejorar la competitividad del país en la economía digital./.

VNA
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