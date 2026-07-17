OIEA reafirma apoyo a desarrollo nuclear de Vietnam

Hanoi (VNA) - La cooperación entre Vietnam y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) es una larga trayectoria emprendida por generaciones de científicos del país indochino para poner la ciencia y la tecnología nuclear al servicio del desarrollo socioeconómico, destacó Najat Mokhtar, directora general adjunta del OIEA.



Mokhtar, quien es también la jefa de la División de Ciencias y Aplicaciones Nucleares del OIEA, reafirmó su continuo apoyo a Vietnam para garantizar la seguridad de las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos.



Además, exhortó a la nación indochina a participar más activamente en las iniciativas del organismo.



Entre 2018 y 2023, Vietnam recibió apoyo directo del OIEA para 17 proyectos nacionales y participó en 67 regionales e interregionales, lo que le ayudó a desarrollar recursos humanos, mejorar la infraestructura de seguridad y lograr muchos éxitos en la aplicación de la tecnología nuclear al desarrollo socioeconómico, informó.



En particular, en el ámbito de los recursos hídricos, desde 2023, el OIEA y el Instituto de Energía Atómica de Vietnam (IEAV) han colaborado para evaluar y monitorear la contaminación marina y los impactos del cambio climático a lo largo de la costa del país, contribuyendo directamente a apoyar la parte anfitriona en la protección de los recursos acuáticos y los medios de subsistencia costeros, y en la detección temprana de los riesgos de contaminación, precisó.



Mientras, el ministro de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Vu Hai Quan, subrayó que el país prioriza el desarrollo de la ciencia y la tecnología nuclear al considerarlo una de las áreas clave en la estructura energética nacional.



La ciencia y la tecnología nucleares han aportado muchos logros prácticos en la agricultura, el seguimiento de los recursos hídricos, la industria, la atención sanitaria y los sistemas de medición estandarizados según las normas internacionales, afirmó.



Por su parte, Tran Chi Thanh, jefe de IEAV, dijo que Vietnam está promoviendo actualmente la aplicación de la radiación en el campo de la salud para el tratamiento del cáncer y en la agricultura y las actividades de cooperación en materias de investigación y aplicación de la tecnología nuclear en diversos campos para impulsar el desarrollo socioeconómico.



En 2026, el Instituto de Investigación Nuclear de la entidad sigue desempeñando un nuevo papel en un proyecto regional destinado a capacitar laboratorios de la región de Asia-Pacífico para que apliquen de manera uniforme técnicas avanzadas para medir la radiactividad en el agua de mar.



En la actualidad, Vietnam está implementando la Estrategia para el Desarrollo y la Aplicación de la Energía Atómica con Fines Pacíficos hasta 2035, con visión a 2050.



Vietnam también se centra en el despliegue de los programas de energía nuclear Ninh Thuan 1 y Ninh Thuan 2 y en la construcción de un Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Nuclear.



En ese contexto, la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica es crucial para mejorar la capacidad de gestión estatal, desarrollar los recursos humanos y garantizar la seguridad nuclear.



Vietnam y el OIEA han firmado el “Programa Marco Nacional de Cooperación Técnica para el Desarrollo de Aplicaciones de la Energía Atómica para el período 2022-2027”.



En el futuro, ambas partes continuarán coordinándose para desarrollar la siguiente fase de ese Programa, con el objetivo de establecer programas de cooperación prioritarios, viables y de gran eficacia práctica.



Vietnam es miembro de pleno derecho del OIEA desde 1957 y participa activamente en la mayoría de los convenios internacionales patrocinados por la entidad./.

VNA