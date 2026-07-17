Vietnam impulsa la ejecución de tareas de ciencia, tecnología y transformación digital en 2026

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, firmó la Directiva 29/CT-TTg, con fecha del 16 de julio de 2026, para acelerar la implementación de las tareas de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital previstas para este año.



El documento destaca que la implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam ha registrado resultados positivos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país y obteniendo reconocimiento por parte de la comunidad internacional.



No obstante, la Directiva advierte que numerosas tareas continúan retrasadas o no han alcanzado los resultados esperados. Asimismo, la tasa de desembolso del presupuesto estatal, especialmente en el ámbito de la transformación digital, sigue siendo baja. Entre las principales causas se encuentran la falta de sincronización de los mecanismos y políticas, la insuficiente proactividad de algunos ministerios, organismos y localidades, las limitaciones de capacidad a nivel comunal y la falta de determinación de algunos responsables.



Con el objetivo de superar estas deficiencias y cumplir plenamente las metas y el plan de desembolso para 2026, el Primer Ministro instó a los ministerios, organismos y administraciones locales a aplicar estrictamente las directrices del Partido, en particular la Resolución 57-NQ/TW y la Conclusión 18-KL/TW. Subrayó que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital deben consolidarse como motores fundamentales para modernizar las fuerzas productivas, renovar el modelo de crecimiento y elevar la productividad, la calidad y la competitividad de la economía.



Asimismo, exigió que los máximos responsables de los ministerios, organismos centrales y autoridades locales asuman la dirección directa y la responsabilidad integral ante el Gobierno y el Primer Ministro por el avance de las tareas y el desembolso de los recursos, garantizando al mismo tiempo la eficiencia en el uso del presupuesto y la prevención del despilfarro y la corrupción.



La Directiva encomienda al Ministerio de Ciencia y Tecnología revisar y proponer la modificación, complementación o promulgación de mecanismos y políticas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, labor que deberá concluir en el cuarto trimestre de 2026.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)





Por su parte, el Ministerio de Finanzas coordinará la revisión de las normativas sobre presupuesto, inversión pública y mecanismos financieros, con el fin de simplificar los procedimientos y fortalecer la descentralización, acompañada de una mayor supervisión.



Además, los ministerios, organismos y administraciones locales deberán revisar de manera urgente todas las tareas y proyectos asignados para 2026, clasificándolos según su viabilidad, las dificultades pendientes o la imposibilidad de ejecución, con especial atención a las bases de datos, las plataformas digitales compartidas y los proyectos transferidos desde 2025.



En tanto, los presidentes de los Comités Populares de las provincias y ciudades administradas por el Gobierno central deberán dirigir personalmente la eliminación de los obstáculos que afectan la ejecución de los proyectos y el desembolso de los recursos a nivel comunal. También tendrán la responsabilidad de evaluar la capacidad para invertir, adquirir o contratar servicios tecnológicos digitales y responder por el avance, la calidad y los resultados de la implementación en sus respectivas localidades.



Finalmente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, evaluará con urgencia las necesidades de capital para 2025 y 2026 con el propósito de concentrar los recursos en áreas prioritarias, entre ellas el desarrollo de tecnologías estratégicas, la inversión en infraestructura de investigación y laboratorios nacionales clave, la infraestructura nacional de datos, las grandes bases de datos, las plataformas digitales compartidas y los proyectos de transformación digital destinados a respaldar el modelo de administración local de dos niveles./.