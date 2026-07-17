VinFuture impulsa redes científicas globales para Vietnam

Hanoi (VNA) - Tras más de cinco años de funcionamiento, el Premio VinFuture se ha consolidado como una plataforma para conectar a científicos de prestigio internacional con universidades, institutos de investigación y especialistas vietnamitas, promoviendo proyectos de cooperación que contribuyen al desarrollo científico, tecnológico del país.



Además de reconocer avances científicos de alcance global, la iniciativa impulsada por el conglomerado Vingroup ha favorecido el establecimiento de redes internacionales de investigación, el intercambio de conocimientos y la formación de recursos humanos de alta calidad, con resultados que comienzan a materializarse en proyectos orientados a responder a desafíos concretos de Vietnam.



Uno de los ámbitos donde estos vínculos han generado mayores avances es el de las tecnologías fundamentales. A partir de los encuentros celebrados durante la Semana de Ciencia y Tecnología VinFuture, varios científicos de renombre mundial mantienen colaboraciones a largo plazo con instituciones vietnamitas.



Entre ellos figura el profesor Omar Yaghi, de la Universidad de California en Berkeley y ganador del Premio Especial VinFuture en su primera edición, quien actualmente coopera con la Universidad VinUni en el desarrollo del sistema de inteligencia artificial AIRES, destinado al descubrimiento y diseño de nuevos materiales.



Asimismo, los profesores Richard Friend, de la Universidad de Cambridge, y Konstantin Novoselov, premio Nobel de Física, participan como asesores científicos del Centro de Innovación en Tecnología de Materiales (CMIT) de VinUni, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de investigación de Vietnam en materiales avanzados.



La cooperación internacional también se ha ampliado hacia proyectos dirigidos a resolver problemas prioritarios para el país en ámbitos como el desarrollo sostenible, la agricultura y la salud pública.



En el sector de desarrollo sostenible, el profesor Ermias Kebreab, de la Universidad de California en Davis y miembro del Consejo Preliminar del Premio VinFuture, participa en el proyecto Sistema Inteligente de Acuicultura Marina (SMAS), orientado a impulsar un modelo de acuicultura más sostenible en la provincia de Khanh Hoa.



En agricultura, gracias a la conexión promovida por VinFuture y al respaldo financiero del Fondo Thien Tam, el profesor Le Huy Ham y su equipo desarrollan un proyecto para obtener variedades de yuca resistentes a la enfermedad del mosaico foliar, con alta productividad y rendimiento estable de almidón. En abril pasado concluyó el expediente de registro de la primera variedad obtenida por el proyecto.



En el ámbito sanitario, la plataforma VNPreventStroke, basada en inteligencia artificial para predecir y prevenir el riesgo de accidentes cerebrovasculares en Vietnam, surgió tras la Semana de Ciencia y Tecnología VinFuture 2024 y ya recibió la aprobación para su financiamiento. El sistema busca facilitar la detección temprana de factores de riesgo y contribuir a reducir la carga sobre el sistema nacional de salud.



Otra iniciativa en desarrollo consiste en un sistema de robots de rehabilitación asistidos por inteligencia artificial, desarrollado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi en colaboración con el profesor Raymond Kai-yu Tong, de la Universidad China de Hong Kong. El proyecto aspira a crear equipos “Made in Vietnam” que permitan ampliar el acceso de los pacientes a servicios de rehabilitación con menores costos.



Las conexiones impulsadas por VinFuture también han favorecido investigaciones en salud pública. A partir del programa InnovaConnect 2024, especialistas de la Universidad de Salud Pública de Vietnam colaboraron con expertos internacionales para desarrollar un programa de prevención del uso de cigarrillos electrónicos, implementado entre más de dos mil 200 estudiantes de Hanoi.



Desde la investigación en materiales y la agricultura sostenible hasta la salud pública y la inteligencia artificial, los proyectos nacidos de la red VinFuture comparten un mismo objetivo: aplicar el conocimiento científico y la cooperación internacional para ofrecer soluciones a desafíos concretos de Vietnam y fortalecer la integración del país en las principales redes mundiales de innovación e investigación./.

VNA