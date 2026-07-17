Discover Moscow lanza su plataforma oficial de turismo en vietnamita

Moscú (VNA) - La ciudad de Moscú ha lanzado oficialmente la versión en vietnamita de Discover Moscow, su plataforma oficial de información turística, con el objetivo de acercar la oferta de la capital rusa a los viajeros vietnamitas y facilitar la planificación de sus viajes, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo procedente de la nación indochina.



La plataforma reúne en un único espacio información sobre los principales atractivos turísticos de la ciudad, rutas culturales, parques, eventos, restaurantes, zonas comerciales y actividades para toda la familia. Además, ofrece itinerarios estacionales, recomendaciones prácticas y herramientas que permiten organizar el viaje de forma sencilla, tanto antes de la llegada como durante la estancia en Moscú.



La iniciativa forma parte de la estrategia de la capital rusa para ofrecer una experiencia turística más accesible, personalizada y adaptada a las necesidades de los visitantes internacionales, especialmente del mercado vietnamita.



Según el Comité de Turismo de Moscú, la ciudad recibió alrededor de 42 mil turistas vietnamitas en 2025, mientras que durante el primer trimestre de 2026 registró la llegada de nueve mil 100 visitantes procedentes de Vietnam, cifras que reflejan el crecimiento constante de este mercado emisor.



Las autoridades atribuyen parte de este incremento a las facilidades para viajar a Rusia. Los ciudadanos vietnamitas pueden solicitar un visado electrónico con un plazo de tramitación de aproximadamente cuatro días. A ello se suma una conectividad aérea cada vez mayor, con unas 32 frecuencias semanales de vuelos directos entre Moscú y distintas ciudades de Vietnam.



Para los viajeros vietnamitas, Moscú destaca por la riqueza de su patrimonio histórico y cultural, donde conviven el legado de la Unión Soviética, monasterios e iglesias medievales, palacios de la dinastía Romanov y modernos espacios creativos. Esta diversidad también se refleja en sus museos, espacios públicos y en el emblemático sistema de metro de la capital.



Entre los principales atractivos turísticos figuran el Kremlin, la Plaza Roja, el Jardín de Alejandro y el centro histórico de la ciudad. Los amantes del arte pueden visitar el Museo Estatal de Bellas Artes Pushkin y la Galería Tretiakov, mientras que las familias disponen de una amplia oferta de ocio en el complejo VDNKh, el Museo de la Cosmonáutica, el parque cinematográfico Moskino, el parque temático Dream Island, así como parques acuáticos y centros científicos.



Durante el verano, la capital rusa amplía además su programación cultural con el proyecto "Verano en Moscú", que lleva conciertos, espectáculos, talleres, mercados gastronómicos, instalaciones florales y actividades familiares a calles, parques y espacios públicos de toda la ciudad. La incorporación del idioma vietnamita a Discover Moscow permitirá a los visitantes acceder de manera más sencilla a esta oferta estacional mediante recomendaciones, información práctica y propuestas especialmente adaptadas a sus intereses./.

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