La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai
La playa de la aldea de Son Tra, ubicada en la comuna de Vạn Tuong, provincia centrovietnamita de Quang Ngai, cautiva por su paisaje virgen y apacible, con una extensa franja de arena fina y dorada, aguas cristalinas y afloramientos rocosos naturales que bordean la costa. El lugar conserva el ritmo de vida sencillo y auténtico de una tradicional comunidad pesquera, lo que, junto con su entorno tranquilo y su estrecha conexión con la naturaleza, la convierte en un destino ideal para quienes buscan descanso y paisajes aún poco explorados.
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