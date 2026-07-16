Turismo
La extensa playa de arena dorada y las aguas cristalinas, principales atractivos de la playa de Son Tra. (Foto: VNA)
La extensa playa de arena dorada y las aguas cristalinas, principales atractivos de la playa de Son Tra. (Foto: VNA)
Rocas cubiertas de musgo verde junto a la orilla de la playa de Son Tra (Quang Ngai). (Foto: VNA)
Rocas cubiertas de musgo verde junto a la orilla de la playa de Son Tra (Quang Ngai). (Foto: VNA)
La playa de arena fina y dorada y sus aguas transparentes, sello distintivo de Son Tra. (Foto: VNA)
La playa de arena fina y dorada y sus aguas transparentes, sello distintivo de Son Tra. (Foto: VNA)
La formación rocosa conocida como "Hon Da May Nha", en la playa de Son Tra (Quang Ngai). (Foto: VNA)
La formación rocosa conocida como "Hon Da May Nha", en la playa de Son Tra (Quang Ngai). (Foto: VNA)
El islote Hon Ong, situado a unos 300 metros de la costa de Son Tra. (Foto: VNA)
El islote Hon Ong, situado a unos 300 metros de la costa de Son Tra. (Foto: VNA)
0
1
2
3
4

La belleza de la playa de Son Tra en Quang Ngai

La playa de la aldea de Son Tra, ubicada en la comuna de Vạn Tuong, provincia centrovietnamita de Quang Ngai, cautiva por su paisaje virgen y apacible, con una extensa franja de arena fina y dorada, aguas cristalinas y afloramientos rocosos naturales que bordean la costa. El lugar conserva el ritmo de vida sencillo y auténtico de una tradicional comunidad pesquera, lo que, junto con su entorno tranquilo y su estrecha conexión con la naturaleza, la convierte en un destino ideal para quienes buscan descanso y paisajes aún poco explorados.

Seguir VietnamPlus
#Quang Ngai #turismo en Vietnam #playas de Vietnam #aldea pesquera #destinos vírgenes de Vietnam #costa de Vietnam

Noticias relacionadas