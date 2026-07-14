Turismo

Más de un millón de personas visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh en primer semestre

El viceministro de Defensa, teniente general Nguyen Truong Thang, elogió el desempeño del Comando de Guardia del Mausoleo, unidad que coordinó con éxito las ceremonias oficiales, la seguridad de la Plaza Ba Dinh y las tareas de conservación médica del cuerpo embalsamado del líder revolucionario.

Más de un millón de personas visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh en primer semestre (Foto: VNA)
Más de un millón de personas visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh en primer semestre (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Más de un millón de personas visitaron el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh durante el primer semestre de 2026, entre ellas más de 256.000 visitantes internacionales.

En ese período, el establecimiento acogió numerosas ceremonias oficiales de homenaje, así como visitas de líderes extranjeros y delegaciones de nivel ministerial, se informaron esas cifras durante una sesión de trabajo celebrada hoy entre el viceministro de Defensa, teniente general Nguyen Truong Thang, y el Alto Mando del Comando de Guardia del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh.

Al elogiar el desempeño de la unidad, Truong Thang instó a su comité del Partido y a su dirección a seguir aprovechando los avances científicos y tecnológicos para garantizar la conservación del cuerpo embalsamado del Presidente Ho Chi Minh con los más altos estándares de seguridad, al tiempo que se refuerza el valor político y cultural del mausoleo en la nueva etapa de desarrollo del país.

Por su parte, el mayor general Pham Hai Trung, comandante del Alto Mando, señaló que la unidad cumplió con éxito todas las tareas asignadas e imprevistas durante los primeros seis meses del año, incluidas las labores de conservación y atención médica, las ceremonias oficiales y las operaciones de seguridad.

Asimismo, coordinó estrechamente con las fuerzas competentes para garantizar la seguridad absoluta de los acontecimientos políticos y las ceremonias celebradas en el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh y la Plaza Ba Dinh, además de mantener con solemnidad los actos de homenaje al líder de la revolución, las ceremonias conmemorativas en honor de los héroes y mártires caídos, y la ceremonia diaria de izado y arriado de la bandera nacional./.

VNA
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