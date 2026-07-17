Turismo musical impulsa una nueva forma de viajar entre los vietnamitas

Hanoi, 17 (VNA) - El turismo musical (music tourism) se consolida como una tendencia en auge, ya que cada vez más viajeros eligen destinos que les permiten vivir experiencias auténticas alineadas con sus pasiones, impulsando así el crecimiento sostenible de la demanda turística en la región.

El mercado mundial del turismo musical superará los 330 mil millones de dólares en 2033

Esta vertiente de la industria de viajes se perfila como uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel mundial. Cada vez son más los viajeros que organizan todo un itinerario con el objetivo de asistir a un concierto, un festival de música o un gran evento de entretenimiento.



Según un informe de la consultora estadounidense Grand View Research, el mercado global del turismo musical alcanzará un valor superior a los 330 mil millones de dólares en 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,8% entre 2026 y 2033.



El principal impulso de esta tendencia proviene del cambio en los hábitos de consumo de los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y la llamada Generación Z (1997-2012), que priorizan cada vez más las experiencias personalizadas y el contacto con la cultura local frente al turismo tradicional.



A diferencia de lo que ocurría anteriormente, cuando primero se elegía un destino y luego se buscaban actividades para realizar, hoy muchos viajeros comienzan a planificar su viaje a partir de un evento. Una entrada para el concierto de su artista favorito o un festival musical puede ser el motivo suficiente para reservar un vuelo, un hotel y descubrir una ciudad desconocida.

En este nuevo escenario, el destino deja de ser el punto de partida del viaje; la experiencia pasa a ocupar ese lugar.



"Estamos observando que el turismo musical se ha convertido en uno de los principales factores que están transformando la manera en que los jóvenes vietnamitas planifican sus viajes. Cada vez más personas diseñan todo su itinerario en torno a eventos musicales en vivo que se celebran en la región", afirmó Huynh Thi Mai Thy, directora de Traveloka Vietnam.



Además de asistir al espectáculo, los aficionados tienden a planificar sus viajes con mayor antelación, prolongar su estancia y combinar el concierto con actividades como descubrir la gastronomía local, ir de compras, visitar lugares turísticos y conocer la cultura del destino.



Así, unas pocas horas de música en directo pueden convertirse en el detonante de un viaje de varios días, generando beneficios tanto para los viajeros como para las economías locales.



Un motor de crecimiento sostenible para el turismo en el Sudeste Asiático



En los últimos años, Vietnam ha ido consolidando su posición en el mapa asiático del turismo musical gracias a la llegada constante de artistas internacionales de primer nivel. Tras el éxito del concierto de Blackpink en Hanoi en 2024, los seguidores esperan ahora las próximas actuaciones de BigBang y EXO.

Actuación artística durante la noche de inauguración de la Semana Internacional de la Música de Hue. (Foto: VNA)

Estos eventos no solo atraen a miles de espectadores, sino que también impulsan significativamente la demanda de transporte, alojamiento y servicios turísticos.



De acuerdo con datos de la plataforma de viajes en línea Traveloka, el primer impacto que generan los conciertos de artistas internacionales en Vietnam es un fuerte aumento de la demanda de turismo interno.



Las búsquedas relacionadas con viajes nacionales se incrementan notablemente durante la celebración de grandes conciertos, ya que aficionados de distintas provincias se desplazan hasta la ciudad anfitriona.



En el caso del concierto de BigBang en Hanoi, las búsquedas de viajes nacionales se multiplicaron por más de cuatro respecto a los niveles habituales. Por su parte, el regreso de EXO a Ciudad Ho Chi Minh provocó un aumento cercano al triple.



"Lo más destacable es que el interés por el turismo musical empieza a reflejarse en los datos de búsqueda de Traveloka varias semanas antes de que se celebre el concierto", explicó Huynh Thi Mai Thy.



La tendencia también se extiende más allá de las fronteras vietnamitas. Cuando artistas internacionales actúan en países vecinos, numerosos seguidores vietnamitas aprovechan la ocasión para organizar un viaje y asistir al espectáculo.



Los datos de Traveloka muestran un fuerte incremento en la demanda de viajes internacionales coincidiendo con grandes eventos musicales. Cuando BTS llevó su gira Arirang World Tour a Bangkok, las búsquedas de vuelos desde Vietnam hacia Tailandia se multiplicaron por casi ocho. Una semana más tarde, las actuaciones del grupo en Kuala Lumpur impulsaron un nuevo flujo turístico y las búsquedas hacia Malasia crecieron aproximadamente cuatro veces.



Un comportamiento similar se registró con la gira After Hours Til Dawn de The Weeknd en Singapur y Bangkok, donde las búsquedas desde Vietnam hacia ambos destinos aumentaron cerca de cuatro veces respecto a los niveles normales.



Asimismo, las giras Big Ass World Tour de Post Malone y Long Live The Black Parade de My Chemical Romance evidenciaron el mismo patrón de crecimiento.



Todos estos datos reflejan una realidad cada vez más clara: un solo evento musical puede redefinir la manera en que los viajeros planifican sus desplazamientos, tanto dentro de su país como hacia el extranjero.



A medida que las experiencias adquieren un peso creciente en las decisiones de viaje, el turismo musical deja de ser una moda pasajera para convertirse en un factor estructural de crecimiento del sector turístico en el Sudeste Asiático.



Gracias a su buena conectividad aérea y a una agenda de eventos cada vez más dinámica, el Sudeste Asiático se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar esta tendencia, con los viajeros vietnamitas situándose entre los principales impulsores de esta nueva ola de turismo transfronterizo./.