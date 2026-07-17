Comunidad vietnamita en Tailandia fortalece su papel como puente de amistad

Bangkok (VNA) - La vicecanciller Le Thi Thu Hang encabezó una delegación de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores que visitó las asociaciones de vietnamitas residentes en la provincia tailandesa de Udon Thani, en el noreste del país, donde se concentra una numerosa comunidad coterránea y se preservan importantes valores históricos y culturales vinculados al Presidente Ho Chi Minh.



Durante una ceremonia de ofrenda de incienso en el Sitio Conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en Udon Thani, la viceministra destacó los esfuerzos de la comunidad por conservar y restaurar este espacio histórico, al considerar que contribuye a transmitir las tradiciones patrióticas a las nuevas generaciones y a difundir los valores históricos y culturales de Vietnam entre los jóvenes y los amigos internacionales.



En la Calle de Vietnam (Vietnam Town), Thu Hang visitó la sede de la Asociación de Vietnamitas de la provincia de Udon Thani y sostuvo encuentros con representantes de diversas organizaciones y connacionales residentes en la localidad.



Durante las reuniones, los representantes de la comunidad informaron sobre los resultados alcanzados en la organización de actividades dirigidas hacia la patria, la enseñanza y el aprendizaje del idioma vietnamita, la preservación de la cultura tradicional y el fortalecimiento de los vínculos con las autoridades y la población del país anfitrión.



La viceministra elogió el espíritu de solidaridad y responsabilidad de la comunidad vietnamita en Udon Thani, así como de los connacionales residentes en Tailandia, y los exhortó a seguir promoviendo sus tradiciones, prestar especial atención a las nuevas generaciones, preservar el idioma vietnamita y la identidad cultural nacional, además de proyectar la imagen de un pueblo vietnamita dinámico y solidario que contribuya al fortalecimiento de la amistad entre ambos países.



En una sesión de trabajo con la Asociación General de Vietnamitas en Tailandia y la Asociación de Empresarios Tailandeses-Vietnamitas, la alta funcionaria felicitó a la Asociación General por el éxito de su congreso para el mandato 2026-2028 y destacó el papel que desempeña esta organización, junto con otras asociaciones, en la cohesión de la comunidad y el apoyo a los connacionales para estabilizar sus vidas e integrarse en la sociedad local.



En cuanto a la Asociación de Empresarios Tailandeses-Vietnamitas, Thu Hang reconoció las contribuciones de la comunidad empresarial vietnamita residente en el exterior al fortalecimiento de la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambas naciones.

La viceministra de Asuntos Exteriores, Le Thi Thu Hang, visita el monumento conmemorativo de Ho Chi Minh en la provincia de Udon Thani, en el noreste de Tailandia (Foto: VNA).





Asimismo, expresó su deseo de que los empresarios continúen desempeñando su papel como puente de conexión entre ambos países, promoviendo la imagen de Vietnam, ampliando la cooperación empresarial y realizando aportes concretos al desarrollo de la Asociación Estratégica Reforzada bilateral.



La viceministra reafirmó que la Cancillería, el Comité Estatal sobre los Vietnamitas en el Extranjero y las representaciones diplomáticas de Vietnam en Tailandia continuarán coordinando esfuerzos para apoyar a las asociaciones en la construcción de una comunidad sólida, la preservación de los valores culturales nacionales y el fortalecimiento de los vínculos con la patria.



Expresó su confianza en que la comunidad vietnamita en Tailandia continuará desarrollándose de manera estable, integrándose con éxito en la sociedad local y consolidándose como una fuerza positiva que contribuya a fortalecer la amistad y la cooperación entre los dos países./.