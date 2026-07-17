Da Nang: La tierra que nutre el mejor ginseng del mundo

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Grandes y hermosos racimos de semillas de ginseng son una valiosa fuente de plántulas para la siembra. Foto: VNA
Grandes y hermosos racimos de semillas de ginseng son una valiosa fuente de plántulas para la siembra. Foto: VNA
Un rincón de la cima del monte Ngoc Linh con un clima fresco durante todo el año es el "reino" del mejor ginseng del mundo. Foto: VNA
Un rincón de la cima del monte Ngoc Linh con un clima fresco durante todo el año es el "reino" del mejor ginseng del mundo. Foto: VNA
Plantas de ginseng con abundante fruto, listas para la cosecha. Foto: VNA
Plantas de ginseng con abundante fruto, listas para la cosecha. Foto: VNA
Jardín de semillas de ginseng Ngoc Linh de la Estación de Plantas Medicinales de Tra Linh. Foto: VNA
Jardín de semillas de ginseng Ngoc Linh de la Estación de Plantas Medicinales de Tra Linh. Foto: VNA
Plantas de ginseng Ngoc Linh que crecen de forma natural bajo la cubierta forestal en la Estación de Plantas Medicinales de Tra Linh. Foto: VNA
Plantas de ginseng Ngoc Linh que crecen de forma natural bajo la cubierta forestal en la Estación de Plantas Medicinales de Tra Linh. Foto: VNA
Plantaciones de ginseng de larga tradición pertenecientes a la etnia Xo Dang, que prosperan en la cima del monte Ngoc Linh. Foto: VNA
Plantaciones de ginseng de larga tradición pertenecientes a la etnia Xo Dang, que prosperan en la cima del monte Ngoc Linh. Foto: VNA
Plantaciones de ginseng de larga tradición pertenecientes a la etnia Xo Dang, que prosperan en la cima del monte Ngoc Linh. Foto: VNA
Plantaciones de ginseng de larga tradición pertenecientes a la etnia Xo Dang, que prosperan en la cima del monte Ngoc Linh. Foto: VNA
Plantaciones de ginseng de la etnia Xo Dang, ocultas bajo los bosques primigenios de la cima del monte Ngoc Linh. Foto: VNA
Plantaciones de ginseng de la etnia Xo Dang, ocultas bajo los bosques primigenios de la cima del monte Ngoc Linh. Foto: VNA
Raíces de ginseng Ngoc Linh, con un valor de decenas de millones de VND por kilogramo, que se venden en un mercado. Foto: VNA
Raíces de ginseng Ngoc Linh, con un valor de decenas de millones de VND por kilogramo, que se venden en un mercado. Foto: VNA
Los racimos de semillas maduras de ginseng rojo Ngoc Linh son una valiosa fuente de semillas para el cultivo. Foto: VNA
Los racimos de semillas maduras de ginseng rojo Ngoc Linh son una valiosa fuente de semillas para el cultivo. Foto: VNA
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Da Nang: La tierra que nutre el mejor ginseng del mundo

Ubicado a una altitud de 1.500-2.000 metros, bajo la bóveda de bosques primigenios en la cima del monte Ngoc Linh, comuna de Tra Linh, ciudad de Da Nang, se encuentra el "reino" del mejor ginseng del mundo, que contiene 52 compuestos de saponina. El ginseng de Ngoc Linh es una planta endémica de alto valor económico, identificada por Da Nang como una planta medicinal clave, lo que fomenta la expansión de las áreas de cultivo según una planificación vinculada a las industrias de procesamiento avanzado.

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#Da Nang #ginseng Da Nang

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