Da Nang: La tierra que nutre el mejor ginseng del mundo

Ubicado a una altitud de 1.500-2.000 metros, bajo la bóveda de bosques primigenios en la cima del monte Ngoc Linh, comuna de Tra Linh, ciudad de Da Nang, se encuentra el "reino" del mejor ginseng del mundo, que contiene 52 compuestos de saponina. El ginseng de Ngoc Linh es una planta endémica de alto valor económico, identificada por Da Nang como una planta medicinal clave, lo que fomenta la expansión de las áreas de cultivo según una planificación vinculada a las industrias de procesamiento avanzado.