Ciudad Ho Chi Minh moviliza recursos para realizar exámenes médicos al 100% de su población

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh puso en marcha una campaña intensiva de 150 días para acelerar la implementación del programa de exámenes médicos universales correspondiente a 2026.



El objetivo es que, antes del 15 de diciembre, el 100% de la población haya sido sometida a un chequeo médico, cuente con un historial médico electrónico y reciba un seguimiento continuo de su estado de salud a lo largo de toda su vida.



Según el profesor asociado y doctor Tang Chi Thuong, director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, la iniciativa representa un cambio de paradigma: pasar de un modelo centrado en el tratamiento de enfermedades a otro basado en la atención preventiva, con el ciudadano como eje central del sistema sanitario.



Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con una población aproximada de 16 millones de personas, entre ellas 6,5 millones de trabajadores, 2,7 millones de alumnos, 800 mil estudiantes universitarios y alrededor de seis millones de personas pertenecientes a otros grupos.



Tras casi dos meses de ejecución del programa, más de 550 mil personas ya han sido sometidas a un examen médico y disponen de un historial médico electrónico. En lo que va de 2026, el número total de personas examinadas supera los 1,1 millones.



Para alcanzar la meta fijada, la ciudad ha movilizado 480 centros sanitarios públicos y privados, además de más de 10 mil profesionales de la salud.



Durante los meses de agosto y septiembre, la campaña se concentrará en empresas y centros educativos, con el propósito de completar la mayor parte de los exámenes antes del 31 de octubre y revisar posteriormente los casos pendientes.



El Departamento de Salud ha elaborado planes específicos para cada grupo de población. En el caso de los aproximadamente 6,5 millones de trabajadores formales, las empresas colaborarán en la organización de los reconocimientos médicos periódicos. Los equipos sanitarios se desplazarán a los centros de trabajo para realizar los exámenes y actualizar la información en los historiales médicos electrónicos.



Para los cerca de 2,7 millones de alumnos y 800 mil estudiantes universitarios, los exámenes se llevarán a cabo en los propios centros educativos, con la meta de concluir el proceso antes del 31 de octubre.



En cuanto a los niños que no asisten a la escuela, los trabajadores del sector informal, las personas mayores y otros grupos vulnerables, las autoridades locales realizarán un trabajo de identificación y atención bajo el principio de "visitar cada calle, llamar a cada puerta y revisar cada caso". Las personas mayores de 90 años o con dificultades de movilidad podrán recibir el examen médico en su propio domicilio.



Los ciudadanos podrán someterse al reconocimiento médico en cualquier centro sanitario que les resulte conveniente, sin importar su lugar de residencia permanente o temporal.



Asimismo, los hospitales habilitarán áreas específicas para estos exámenes e invitarán de forma proactiva a los pacientes con enfermedades crónicas que aún no cuenten con información registrada en el sistema.



De acuerdo con el Departamento de Salud, todas las medidas adoptadas incluyen responsables, plazos de ejecución y resultados concretos, mientras que el avance del programa será supervisado diariamente mediante el sistema de gestión de los exámenes médicos universales./.

VNA