Provincia vietnamita digitaliza embarcaciones para frenar la pesca ilegal

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Gia Lai ha puesto en marcha la digitalización de su flota pesquera como parte de los esfuerzos para reforzar la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU en inglés) y contribuir a la retirada de la advertencia de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea a los productos pesqueros de Vietnam.



De acuerdo con la Directiva No. 16/CT-UBND, emitida recientemente por el Comité Popular provincial, la lucha contra la pesca IUU ha sido definida como una prioridad política urgente que requiere concentrar recursos para corregir las deficiencias en la gestión de la flota pesquera y exigir responsabilidades a los jefes de las agencias y a las autoridades locales por los resultados obtenidos.



Los departamentos provinciales y las administraciones locales deberán gestionar estrictamente todas las embarcaciones que no cumplan los requisitos para operar, las que hayan sido vendidas o transferidas sin registrarse a nombre de sus nuevos propietarios, así como aquellas que ya no existan físicamente pero que permanezcan inscritas en el registro oficial o cuyos cambios no hayan sido actualizados.



Cada embarcación incluida en el régimen de gestión especial deberá contar con un expediente individual que detalle la identidad de su propietario o administrador, el lugar de fondeo, la situación jurídica, el estado operativo y las medidas propuestas para su tratamiento.



Las autoridades locales también deberán realizar un inventario y una clasificación exhaustivos de toda la flota pesquera, actualizando la información relativa a propietarios, registro, certificados de inspección técnica, licencias de pesca, sistemas de monitoreo de embarcaciones, artes de pesca y estado operativo en la Base Nacional de Datos Pesqueros. La información deberá ser precisa, completa, actualizada, uniforme y compartida entre los organismos competentes.



Asimismo, se ha ordenado impedir, bajo cualquier circunstancia, que las embarcaciones que no cumplan los requisitos legales zarpen o realicen actividades pesqueras. Si los barcos sometidos a gestión especial son detectados operando ilegalmente o infringiendo las normas contra la pesca ilegal, los presidentes de los Comités Populares de comunas y distritos urbanos, así como los responsables de las agencias competentes, deberán rendir cuentas ante el Comité Popular provincial.



Según el Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente, Gia Lai cuenta actualmente con cinco mil 767 embarcaciones pesqueras registradas de seis metros de eslora o más.



Todas ellas han sido incorporadas al sistema VNFishbase, con sus datos digitalizados y sincronizados tanto con la Base Nacional de Datos Pesqueros como con la Base Nacional de Datos de Población (VNeID). Además, todas las embarcaciones en operación disponen de licencia de pesca.



Las inspecciones y el control en los puertos pesqueros se realizan de conformidad con la normativa vietnamita y las recomendaciones de la Comisión Europea.



Paralelamente, la provincia avanza en la reestructuración de su flota pesquera de acuerdo con la capacidad de los recursos marinos y los planes de desarrollo sostenible del sector, reduciendo gradualmente el número de embarcaciones conforme al Plan de Desarrollo Pesquero Sostenible de Gia Lai para el período 2026-2030, con visión hasta 2050, al tiempo que impulsa la aplicación de tecnologías modernas para mejorar la productividad y la eficiencia.



Al mismo tiempo, Gia Lai continúa retirando del sistema de gestión las embarcaciones que no reúnen las condiciones para operar, con el fin de aumentar la transparencia de los datos de la flota y fortalecer la gestión del sector pesquero./.

VNA