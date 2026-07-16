Vietnam refuerza acceso equitativo a la justicia para grupos vulnerable

Hanoi (VNA) - Vietnam considera una prioridad estratégica y permanente garantizar el acceso equitativo a la justicia para toda la población, con especial atención a las minorías étnicas, las personas de bajos ingresos y otros grupos vulnerables que viven en las provincias montañosas del norte, afirmó el viceministro de Justicia Nguyen Thanh Ngoc.



El funcionario realizó estas declaraciones durante la conferencia de balance del proyecto para fortalecer la asistencia jurídica destinada a personas en situación de pobreza y grupos vulnerables, organizada hoy en Hanoi por el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Banco Mundial y la Embajada de Japón en Vietnam.



Thanh Ngoc destacó que la iniciativa, puesta en marcha en noviembre de 2022, ha sido implementada con resultados positivos, contribuyendo al fortalecimiento de los servicios de asistencia jurídica en provincias con condiciones socioeconómicas desfavorables, especialmente Dien Bien y Lao Cai.



Hasta la fecha, se han completado 148 de las 156 actividades previstas, equivalentes a cerca del 95% del plan de trabajo, mientras que las restantes concluirán a lo largo de este mes.



Las acciones desarrolladas estuvieron alineadas con los objetivos del proyecto e incluyeron apoyo a organismos e instituciones vietnamitas mediante estudios, encuestas, foros de intercambio de experiencias internacionales y programas de capacitación para fortalecer sus capacidades. Asimismo, se impulsaron actividades de comunicación, asesoría jurídica y asistencia legal directa a la población, con especial énfasis en los sectores más vulnerables.



Con vistas a consolidar los resultados alcanzados, el viceministro instó a acelerar los procedimientos de cierre del proyecto, garantizar la transferencia de toda la documentación y mantener operativas las plataformas digitales de asistencia jurídica. También pidió a las autoridades locales, en particular las de Dien Bien y Lao Cai, movilizar recursos para preservar y ampliar los modelos que han demostrado ser eficaces una vez finalizada la iniciativa.



Por su parte, el director del Departamento de Justicia de la provincia de Lao Cai, Dang Dinh Chung, afirmó que el proyecto ha mejorado significativamente el acceso de la población a la justicia. El número de beneficiarios de los servicios de asistencia jurídica pasó de 603 personas en 2023 a 680 en 2024, alcanzó 1.031 en 2025 y sumó 898 durante el primer semestre de 2026.



Además del aumento en la cobertura, la calidad de la asistencia jurídica también registró avances. La tasa de resolución satisfactoria de los casos creció alrededor de un 10% respecto al período previo a la ejecución del proyecto, mientras que el nivel de satisfacción de los usuarios se situó cerca del 98%.



El programa también reforzó la capacitación jurídica de funcionarios locales, jefes de aldeas y líderes comunitarios, fortaleciendo así las labores de divulgación legal y mediación en las comunidades.



En la misma conferencia, la subdirectora de la Agencia de Divulgación, Educación Jurídica y Asistencia Jurídica, Vu Thi Huong, subrayó que las personas constituyen el eje central de todas las actividades del proyecto. Destacó que, para las personas en situación de pobreza, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, los niños y otros grupos vulnerables, la asistencia jurídica no solo representa un servicio legal, sino también una herramienta esencial para proteger sus derechos e intereses legítimos.



Entre los principales logros del proyecto, la funcionaria destacó la creación de la línea gratuita de atención 1800-1233 y de la aplicación móvil de asistencia jurídica. En ese sentido, consideró necesario garantizar la continuidad y ampliación de ambos servicios mediante mecanismos de financiación sostenibles una vez concluido el proyecto, con el objetivo de seguir fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en las políticas sociales y humanitarias del Estado./.

VNA