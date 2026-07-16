Tres jóvenes franceses viajan a Vietnam para apoyar a niños desfavorecidos

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tres jóvenes franceses, Elza Le Floch, Celeste Perotteau-Giraud y Wyatt Lelouche, emprendieron viaje a Vietnam para participar en un programa de voluntariado de 21 días dirigido a niños en situación de vulnerabilidad en la comuna de Xuyen Moc, Ba Ria-Vung Tau (actual Ciudad Ho Chi Minh).



La iniciativa forma parte de un proyecto de cooperación entre el grupo de Scouts y Guías de Francia de la ciudad de Menton y la asociación humanitaria Rance Mékong Garonne, organización que desde hace años brinda apoyo a niños y familias con dificultades en esta localidad vietnamita.



Durante su estancia, los tres voluntarios organizarán actividades educativas y recreativas para los menores, además de colaborar en otras acciones solidarias. Como parte de la experiencia, convivirán con una familia beneficiaria de la asociación, lo que les permitirá conocer de primera mano la cultura y la vida cotidiana de la comunidad local.



Actualmente, la asociación Rance Mékong Garonne apadrina a cerca de un centenar de niños en Xuyen Moc, proporcionando ayuda para cubrir los gastos escolares, material educativo y la rehabilitación de centros de enseñanza, además de apoyar a familias en situación de especial vulnerabilidad.



Para hacer posible el proyecto, los tres jóvenes dedicaron varios meses a recaudar fondos mientras preparaban los exámenes de bachillerato. Gracias a actividades como el cuidado de niños, la venta de productos de repostería y trabajos de jardinería, así como al respaldo del Club Rotary Beausoleil, lograron reunir cerca de 10.000 euros. Aproximadamente dos tercios de esa suma se destinarán a financiar comidas y gastos educativos de niños locales desde la educación primaria hasta el final de la secundaria básica.



Más allá de su dimensión solidaria, el viaje representa para los tres scouts su primera experiencia de independencia en un país situado a miles de kilómetros de su hogar, sin la compañía de adultos y conviviendo estrechamente con una familia local durante todo el proyecto.



Tras regresar a Francia a principios de agosto, tienen previsto reunirse con los donantes para agradecer su apoyo y compartir las experiencias vividas durante esta misión en Vietnam, con la esperanza de haber contribuido tanto al bienestar de los niños como al fortalecimiento de los lazos de amistad y solidaridad entre ambos pueblos./.

VNA