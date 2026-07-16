Superviviente del naufragio en Phu Quoc muestra una evolución favorable

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El último paciente que permanece hospitalizado tras el trágico naufragio ocurrido frente a la zona especial de Phu Quoc, en la provincia de An Giang, presenta una evolución favorable después de tres días de tratamiento intensivo, informó hoy el Hospital Cho Ray de Ciudad Ho Chi Minh.



El doctor Nguyen Ly Minh Duy, de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital, señaló que el paciente, un ciudadano indio de 54 años, muestra una recuperación alentadora. Actualmente está consciente y puede comunicarse, aunque aún responde con lentitud, mientras que la hemorragia cerebral que sufrió se encuentra bajo control.



Al momento de su ingreso, el paciente presentaba lesiones pulmonares provocadas por la aspiración de agua de mar y requirió ventilación mecánica. Desde entonces, su función respiratoria ha mejorado de forma significativa, lo que le ha permitido respirar por sí mismo, aunque todavía necesita oxígeno suplementario.



Los especialistas también lograron restablecer el flujo sanguíneo en una arteria coronaria obstruida y le implantaron un marcapasos para reforzar la función cardíaca. Su presión arterial ya se ha estabilizado y continuará recibiendo tratamiento intensivo para favorecer la recuperación de sus órganos vitales. Los médicos confían en que pueda recuperarse por completo.



El accidente ocurrió el 11 de julio, cuando una lancha rápida con 32 turistas indios y cuatro tripulantes vietnamitas a bordo volcó a unos 400 metros de la costa mientras cubría la ruta entre la isla Hon May Rut Ngoai y el puerto de An Thoi. El siniestro dejó un saldo de 15 fallecidos.



Hasta la fecha, 31 de los 32 turistas indios involucrados en el accidente, incluidos los restos de las 15 víctimas mortales, han sido repatriados a la India. El único ciudadano indio que permanece en Vietnam fue trasladado del Hospital Phu Quoc Sun al Hospital Cho Ray para recibir atención especializada, tras ser clasificado como paciente en estado crítico. Los médicos le diagnosticaron insuficiencia respiratoria grave por ahogamiento, shock, múltiples traumatismos y hemorragia cerebral. Además, padecía diabetes y sufrió un infarto agudo de miocardio provocado por la obstrucción de una arteria coronaria.



Las autoridades continúan investigando las causas del accidente./.



VNA