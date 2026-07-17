Amplían oportunidades de cooperación entre Vietnam y Asociación Europea de Libre Comercio

Hanoi (VNA) - La conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), cuya firma está prevista para el cuarto trimestre de 2026, pone fin a más de 14 años de negociaciones y abre una nueva etapa de cooperación entre Vietnam y uno de los bloques de economías más desarrolladas de Europa.



Este logro no solo constituye un hito económico, sino que también pone de relieve el firme compromiso de Vietnam con una integración internacional cada vez más profunda.



El TLC entre Vietnam y la EFTA es uno de los acuerdos comerciales cuya negociación ha tomado más tiempo para Vietnam, debido al amplio alcance de sus compromisos, que abarcan el comercio de bienes y servicios, la inversión, la propiedad intelectual, las compras públicas, el medioambiente, el desarrollo sostenible y otros ámbitos.



En un contexto en el que el comercio mundial enfrenta el auge del proteccionismo, la competencia estratégica y las interrupciones en las cadenas de suministro, la conclusión de las negociaciones representa un paso importante para fortalecer el libre comercio, generar nuevos motores de crecimiento y consolidar la posición de Vietnam en las cadenas globales de valor.



Según el viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Sinh Nhat Tan, el TLC Vietnam-EFTA presenta un alto grado de complementariedad. La EFTA, integrada por Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein, reúne a economías altamente desarrolladas en tecnología, finanzas, innovación, industria verde y energías limpias, mientras que Vietnam se ha consolidado como un dinámico centro regional de producción y exportación.



Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, destacó que el acuerdo mejorará significativamente el acceso a los mercados de bienes y servicios, fortalecerá la cooperación en materia de desarrollo sostenible y propiedad intelectual, y abrirá nuevas oportunidades de negocio para las empresas de ambas partes.



La complementariedad entre ambas economías permitirá a las empresas vietnamitas acceder a un mercado de alto poder adquisitivo y elevados estándares de calidad, mientras que las compañías de la EFTA contarán con mayores oportunidades para invertir en Vietnam y aprovechar la red de 17 tratados de libre comercio suscritos por el país.



Según datos del Departamento de Política Comercial Multilateral del Ministerio de Industria y Comercio, en 2025, el intercambio comercial entre Vietnam y la EFTA alcanzó los 4,8 mil millones de euros, con un superávit para la nación asiática de 2,5 mil millones de euros.



La EFTA exporta principalmente maquinaria, productos farmacéuticos y productos pesqueros, mientras que Vietnam vende al bloque maquinaria y equipos eléctricos, textiles, calzado y productos mecánicos.



Expertos consideran que, aunque la EFTA cuenta con una población de apenas unos 15 millones de habitantes, constituye un mercado de altos ingresos y exigentes estándares de calidad.



Se espera que el acuerdo contribuya a diversificar los mercados de exportación y genere un mayor margen de crecimiento para sectores como la agricultura, la pesca, los textiles, el calzado, los productos de madera, la electrónica y la industria de transformación.



Asimismo, incentivará a las empresas vietnamitas a elevar la calidad de sus productos, fortalecer sus marcas y mejorar su competitividad.



El tratado también podría atraer inversiones de alta calidad hacia sectores prioritarios para Vietnam, como la alta tecnología, las energías renovables, la industria verde, la economía circular, la salud, la industria farmacéutica, los servicios financieros y la transformación digital.



Junto con las oportunidades, las empresas vietnamitas deberán cumplir las estrictas exigencias de la EFTA en materia de calidad, seguridad alimentaria, protección ambiental, normas laborales, trazabilidad y desarrollo sostenible.



Ello requerirá inversiones en innovación tecnológica, una mejora de la gestión empresarial y la adopción de sistemas de control de calidad acordes con los estándares internacionales, con el fin de transformar las ventajas arancelarias en una auténtica ventaja competitiva.



En el próximo tiempo, el Ministerio de Industria y Comercio intensificará la difusión de los compromisos asumidos en el tratado, organizará programas de capacitación para las empresas sobre normas de origen, requisitos técnicos, estándares medioambientales, desarrollo sostenible y medidas de defensa comercial.



Además, reforzará la promoción comercial, la conexión entre empresas y el apoyo para su integración en las cadenas de suministro, con el objetivo de que el sector empresarial aproveche plenamente las oportunidades que ofrece el TLC entre Vietnam y la EFTA./.

VNA