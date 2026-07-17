Cultura-Deporte

Proyección de cine fortalece la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos

Vietnam organizó en Laos una proyección especial de Mua Do para conmemorar el Tratado de Amistad y reforzar la cohesión estratégica entre ambos países.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en la cita. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en la cita. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - La Embajada vietnamita en esta capital, en colaboración con el Centro Cultural de Vietnam en Laos y la empresa Star Telecom (Unitel), organizó en Vientiane una proyección especial de la película Mua Do (Lluvia Roja), con motivo del 49.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos (18 de julio de 1977 - 2026).

La actividad, efectuada la víspera, forma parte de los esfuerzos por materializar la cohesión estratégica entre ambos países en los ámbitos de la cultura y la comunicación exterior. Asimismo, reafirma el compromiso de fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de Vietnam y Laos.

La ceremonia contó con la presencia de destacados dirigentes y exdirigentes de Laos, así como de representantes de ministerios, organismos gubernamentales y medios de comunicación de ambos países.

En su intervención, el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, destacó que el Tratado de Amistad y Cooperación de 1977 constituye un documento de importancia estratégica y la base política y jurídica que ha sustentado el fortalecimiento, la consolidación y el desarrollo de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos.

Asimismo, subrayó que el tratado continúa siendo un pilar fundamental para profundizar la cohesión estratégica entre ambos países en la nueva etapa de desarrollo.

El diplomático señaló que Mua Do recrea con fidelidad los 81 días y noches de la defensa de la Ciudadela de Quang Tri, ofreciendo a las nuevas generaciones una visión más cercana del sacrificio de quienes lucharon por la independencia y reforzando el valor de la paz.

Añadió que la proyección constituye también una muestra de la aplicación de las resoluciones del Comité Central del Partido en materia de cultura, ciencia y tecnología, así como del impulso a la cooperación bilateral en el ámbito de la información y la comunicación exterior.

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Delegados de Vietnam y Laos posan para una fotografía conmemorativa con motivo de la proyección especial de la película Mua Do. (Foto: VNA)


La película fue recibida con una respuesta muy positiva por parte del público laosiano y de la comunidad vietnamita residente en Laos. Ganadora del Loto de Oro en el Festival de Cine de Vietnam 2025, del Premio Cometa de Oro 2025 y seleccionada para representar a Vietnam en la 98.ª edición de los Premios Oscar, Mua Do se consolidó como un puente entre el pasado y el presente, transmitiendo valores de patriotismo, paz e ideales nobles.

El éxito de la proyección contribuyó además a fortalecer entre las nuevas generaciones la conciencia sobre el valor inestimable de la paz y la sólida solidaridad que une a los pueblos de Vietnam y Laos./.

VNA
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