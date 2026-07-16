Cultura-Deporte

Hanoi organizará por primera vez Festival Internacional de Artes Marciales en Ciudadela Imperial de Thang Long

Hanoi celebrará del 7 al 9 de agosto el primer Festival Internacional de Artes Marciales en la Ciudadela Imperial de Thang Long.

Estudiantes de artes marciales demuestran sus técnicas con flautas. (Foto: VNA)
Estudiantes de artes marciales demuestran sus técnicas con flautas. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi celebrará del 7 al 9 de agosto la primera edición del Festival Internacional de Artes Marciales, que tendrá como escenario la Ciudadela Imperial de Thang Long, Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el propósito de promover las tradiciones marciales vietnamitas y fortalecer los intercambios culturales internacionales.

El evento, presentado hoy por el Departamento municipal de Cultura y Deportes, se desarrollará bajo el lema "El espíritu de Thang Long – La esencia de las artes marciales vietnamitas".

Durante la rueda de prensa, Pham Xuan Tai, subdirector del Departamento, explicó que el festival será una actividad de carácter cultural, deportivo y de relaciones exteriores, orientada a poner en valor la tradición marcial de Vietnam y contribuir a preservar y difundir las artes marciales tradicionales en la vida contemporánea.

El funcionario destacó que será la primera vez que este festival se organice en la Ciudadela Imperial de Thang Long, lo que refleja la estrategia de Hanoi de combinar la preservación del patrimonio con la promoción de los intercambios internacionales y la creación de un producto cultural y deportivo distintivo de la capital.

Según el comité organizador, el festival reunirá entre 1.500 y 2.000 maestros, entrenadores, atletas, practicantes y artistas procedentes de Hanoi, otras localidades vietnamitas y diversas delegaciones extranjeras. Asimismo, se prevé la asistencia de entre 10.000 y 15.000 espectadores, además de más de 100.000 seguidores a través de plataformas digitales.

El programa incluirá las ceremonias de inauguración y clausura, exhibiciones de artes marciales tradicionales y modernas, exposiciones de uniformes, armas, objetos y documentos históricos, actividades interactivas con el público y espacios dedicados a la promoción del patrimonio, la cultura y el turismo de Hanoi.

En el marco del festival también se disputarán cuatro torneos: el Abierto de Taekwondo de Hanoi (del 5 al 8 de agosto), el Abierto de Danza del León, Unicornio y Dragón (del 6 al 8 de agosto), el Abierto de Wushu de Hanoi (del 11 al 14 de agosto) y el Abierto de Vovinam de Hanoi, cuya fecha y sede aún no han sido definidas.

Pham Xuan Tai informó que siete delegaciones internacionales, integradas por 53 maestros y practicantes, además de dos delegaciones nacionales, ya confirmaron su participación. Añadió que el festival ofrecerá también espacios de exhibición y experiencias interactivas para difundir la historia, la cultura y los valores de las diferentes escuelas de artes marciales vietnamitas.

Con esta primera edición, el Festival Internacional de Artes Marciales aspira a consolidarse como uno de los principales acontecimientos culturales y deportivos de Hanoi, contribuir a la proyección internacional de la capital y difundir los valores de las artes marciales tradicionales vietnamitas./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Festival Internacional de Artes Marciales #Hanoi #Ciudadela Imperial de Thang Long Ha Noi
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

Aldea alfarera de Bau Truc mantiene viva tradición ancestral

Aldea alfarera de Bau Truc mantiene viva tradición ancestral

Ubicada en la provincia de Khanh Hoa, la aldea Bau Truc es el principal centro de la alfarería tradicional del pueblo cham, donde todas las etapas de producción siguen siendo realizadas por mujeres mediante técnicas completamente manuales, preservando un oficio que ha pasado de generación en generación.

Jóvenes vietnamitas preservan y promueven los valores patrimoniales

Jóvenes vietnamitas preservan y promueven los valores patrimoniales

Desde la promulgación de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura, numerosos objetivos y grandes orientaciones han sido y están siendo concretados en la vida social. En este proceso, la joven generación reafirma cada vez más su importante papel en la preservación y promoción de los valores culturales nacionales.

La alumna Hang Thi Cha lee siguiendo las indicaciones del maestro en el libro de texto de idioma vietnamita de primer grado. (Foto: VNA)

Son La: Una clase de alfabetización muy especial en el corazón del bosque de Ta Xua

En medio del bosque de uso especial de la comuna de Ta Xua, provincia vietnamita de Son La, el camino hacia la aldea de Lang Sang es tan estrecho que en muchos tramos solo cabe una motocicleta. Sin embargo, cada noche, el lugar se llena con el eco del deletreo de las mujeres de la etnia minoritaria Mong que aprenden a leer y escribir por primera vez. Desde hace varios años, esta aula mantiene sus luces encendidas con regularidad para abrir una esperanza de cambio a quienes antes pasaban el año entero con la azada en el campo sin haber tomado jamás un lápiz.

Desfile de trajes tradicionales vietnamitas en Hue 2026

Desfile de trajes tradicionales vietnamitas en Hue 2026

El Centro de Conservación de Reliquias de la Ciudadela Imperial de Hue, en coordinación con el Comité Popular del barrio de Phu Xuan y el Grupo del Proyecto “Desfile de Cien Flores”, organizó el 4 de julio un recorrido de desfile de trajes tradicionales bajo el tema “Convergencia de Estilos Vietnamitas”.