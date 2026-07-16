Hanoi organizará por primera vez Festival Internacional de Artes Marciales en Ciudadela Imperial de Thang Long

Hanoi (VNA) - Hanoi celebrará del 7 al 9 de agosto la primera edición del Festival Internacional de Artes Marciales, que tendrá como escenario la Ciudadela Imperial de Thang Long, Patrimonio Cultural de la Humanidad, con el propósito de promover las tradiciones marciales vietnamitas y fortalecer los intercambios culturales internacionales.



El evento, presentado hoy por el Departamento municipal de Cultura y Deportes, se desarrollará bajo el lema "El espíritu de Thang Long – La esencia de las artes marciales vietnamitas".



Durante la rueda de prensa, Pham Xuan Tai, subdirector del Departamento, explicó que el festival será una actividad de carácter cultural, deportivo y de relaciones exteriores, orientada a poner en valor la tradición marcial de Vietnam y contribuir a preservar y difundir las artes marciales tradicionales en la vida contemporánea.



El funcionario destacó que será la primera vez que este festival se organice en la Ciudadela Imperial de Thang Long, lo que refleja la estrategia de Hanoi de combinar la preservación del patrimonio con la promoción de los intercambios internacionales y la creación de un producto cultural y deportivo distintivo de la capital.



Según el comité organizador, el festival reunirá entre 1.500 y 2.000 maestros, entrenadores, atletas, practicantes y artistas procedentes de Hanoi, otras localidades vietnamitas y diversas delegaciones extranjeras. Asimismo, se prevé la asistencia de entre 10.000 y 15.000 espectadores, además de más de 100.000 seguidores a través de plataformas digitales.



El programa incluirá las ceremonias de inauguración y clausura, exhibiciones de artes marciales tradicionales y modernas, exposiciones de uniformes, armas, objetos y documentos históricos, actividades interactivas con el público y espacios dedicados a la promoción del patrimonio, la cultura y el turismo de Hanoi.



En el marco del festival también se disputarán cuatro torneos: el Abierto de Taekwondo de Hanoi (del 5 al 8 de agosto), el Abierto de Danza del León, Unicornio y Dragón (del 6 al 8 de agosto), el Abierto de Wushu de Hanoi (del 11 al 14 de agosto) y el Abierto de Vovinam de Hanoi, cuya fecha y sede aún no han sido definidas.



Pham Xuan Tai informó que siete delegaciones internacionales, integradas por 53 maestros y practicantes, además de dos delegaciones nacionales, ya confirmaron su participación. Añadió que el festival ofrecerá también espacios de exhibición y experiencias interactivas para difundir la historia, la cultura y los valores de las diferentes escuelas de artes marciales vietnamitas.



Con esta primera edición, el Festival Internacional de Artes Marciales aspira a consolidarse como uno de los principales acontecimientos culturales y deportivos de Hanoi, contribuir a la proyección internacional de la capital y difundir los valores de las artes marciales tradicionales vietnamitas./.

VNA