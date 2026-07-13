Hue, Vietnam (VNA) - El Centro de Conservación de Monumentos de Hue, en colaboración con el Museo de Antigüedades Reales de esa urbe y la Asociación de Anticuarios de Ciudad Ho Chi Minh, inauguró la exposición titulada “Legado imperial – La excelencia reunida”.

La exposición reúne más de 100 objetos y conjuntos de objetos de la dinastía Nguyen (1802-1945), procedentes de 23 colecciones privadas. Elaboradas en oro, plata, esmalte cloisonné, bronce, cerámica, textiles y madera, estas piezas se presentan en torno a cuatro temas principales: el poder imperial, los rituales de la corte, la excelencia de la artesanía y las bellas artes, y la continuidad del legado real.

Según Hoang Viet Trung, director del Centro de Conservación de Monumentos de Hue, la exposición destaca valiosas antigüedades recopiladas por coleccionistas privados junto con las colecciones del Museo de Antigüedades Reales de Hue. Asimismo, constituye un espacio de intercambio para los amantes del patrimonio y ofrece al público una nueva mirada sobre el legado de la corte imperial.

Ciudad de Hue presenta al público valiosos tesoros de la corte imperial (Foto: VNA)

Con motivo de la exposición, varios coleccionistas donaron al Centro de Conservación de Monumentos de Hue diversos objetos, entre ellos un plato de esmalte cloisonné, un edicto real, un cofre de madera destinado a conservar decretos imperiales, entre otros.

Estas nuevas piezas contribuirán a enriquecer las colecciones del museo y respaldarán las actividades de investigación, conservación y promoción del patrimonio.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 9 de octubre./.

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