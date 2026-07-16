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Vietnam promueve cultura y turismo en Feria del Libro de Hong Kong

Vietnam promueve su patrimonio cultural, turismo y gastronomía en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong, con publicaciones, objetos tradicionales y destinos emblemáticos.

En la cita (Fuente: VNA)
En la cita (Fuente: VNA)

Hong Kong, China (VNA) - Vietnam exhibe su rico patrimonio cultural, turístico y gastronómico en la 36.ª Feria del Libro de Hong Kong, que abrió sus puertas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong (China) el 15 de julio y se extenderá hasta el 21 del propio mes.

Organizada por el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC) bajo el lema "Patrimonio cultural: viajes llenos de alegría", la feria reúne a más de 770 expositores de casi 30 países y territorios. Se realizan más de 600 actividades culturales dentro y fuera del recinto ferial para fomentar la lectura y la exploración cultural.

El stand del Consulado General de Vietnam en Hong Kong ha atraído gran atención con una vibrante exhibición que incluye sombreros cónicos tradicionales pintados con paisajes vietnamitas, faroles rojos y grandes imágenes de destinos populares como la Bahía de Ha Long, Sa Pa, Hue y Da Nang.

Vu Thi Thuy, cónsul general adjunta y jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en Hong Kong, declaró que la feria atrae a más de un millón de visitantes anualmente y constituye una importante plataforma para promover la cultura, el turismo, la gente y el potencial de inversión del país indochino tanto a nivel local como internacional.

Vietnam ha presentado diversas publicaciones que destacan su historia, patrimonio cultural, paisajes y gastronomía. Entre los títulos destacados se encuentran "Historia Ilustrada de Vietnam", "Vietnam Encantador", así como publicaciones en inglés y chino de Vietnam Pictorial, de la Agencia de Noticias de Vietnam.

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En el stand vietnamita (Fuente: VNA)

La cultura culinaria vietnamita también ha despertado gran interés gracias a libros como "Comida y Cultura Gastronómica Vietnamita", "Manual del Banh Mi" y "En la Cocina Vietnamita". Mediante relatos, fotografías y recetas tradicionales, estas publicaciones presentan platos emblemáticos como el pho y el banh mi, a la vez que ofrecen una visión de la cultura y el estilo de vida vietnamitas.

Inbar Lipman Garden, cónsul adjunta de Israel en Hong Kong, expresó su admiración por el dinámico diseño del stand vietnamita y recordó con cariño su visita a Hanoi hace unos meses.

La feria de este año también incluye por primera vez el Festival Literario de la ASEAN en su programa de seminarios internacionales, gracias a la colaboración entre los organizadores y la Asociación Hong Kong-ASEAN. El programa reúne a destacados escritores regionales y representantes de países del Sudeste Asiático, incluido Vietnam.

Más de 200 libros y objetos culturales se exhiben en colaboración con los consulados generales en Hong Kong, lo que pone de relieve la diversidad cultural de la región.

Celebrada simultáneamente con la Exposición de Deportes y Ocio de Hong Kong y Snack World, la feria del libro ofrece a los visitantes una experiencia integral que combina cultura, deporte y entretenimiento./.

VNA
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