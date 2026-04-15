Política

Vietnam y Hong Kong firman Acuerdo de asistencia judicial en materia penal

Vietnam y la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), firmaron el 14 de abril el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal, marcando un hito en la cooperación en este ámbito.

El vicepresidente de la Fiscalía Suprema Popular de Vietnam, Tran Hai Quan, y el director del Departamento de Seguridad de Hong Kong, Tang Ping Keung, en la firma. (Fuente: VNA)
El vicepresidente de la Fiscalía Suprema Popular de Vietnam, Tran Hai Quan, y el director del Departamento de Seguridad de Hong Kong, Tang Ping Keung, en la firma. (Fuente: VNA)

Hong Kong, Vietnam (VNA)- Vietnam y la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), firmaron el 14 de abril el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal, marcando un hito en la cooperación en este ámbito.

El vicepresidente de la Fiscalía Suprema Popular de Vietnam, Tran Hai Quan, y el director del Departamento de Seguridad de Hong Kong, Tang Ping Keung, rubricaron el acuerdo en representación de ambas partes.

Una vez ratificado por las autoridades competentes, el acuerdo será una herramienta legal importante para que las agencias judiciales de ambas partes se brinden asistencia mutua en la lucha eficaz contra diversos delitos, especialmente el crimen organizado transnacional.

Durante la ceremonia de firma, Tang Ping Keung destacó que tanto Hong Kong como Vietnam son socios activos en la lucha contra el crimen global. La firma de este acuerdo representa un avance importante en la cooperación legal entre las dos partes, subrayando la posición de Hong Kong dentro del marco del "un país, dos sistemas".

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Tran Hai Quan afirmó que la firma del acuerdo crea una base legal importante para que las autoridades de ambos países colaboren más eficazmente en la investigación, recopilación de pruebas y procesamiento de casos penales con elementos extranjeros.

Además, señaló, contribuirá a mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia, particularmente el crimen transnacional y los delitos cibernéticos, y protegerá mejor los derechos e intereses legales de los ciudadanos y las organizaciones de ambos países.

Ratificó que la firma del acuerdo refleja el compromiso de Vietnam en fortalecer la cooperación internacional en materia penal y contribuirá a consolidar las relaciones entre Vietnam y Hong Kong, creando un entorno favorable para la inversión, el comercio y el intercambio de desarrollo entre ambas partes.

Antes de la firma, el vicepresidente de la Fiscalía Suprema Popular sostuvo una reunión de cortesía con el director del Departamento de Seguridad de Hong Kong, Tang Ping Keung, en la cual ambas partes afirmaron la importancia de la firma del acuerdo, destacando que esto fortalecerá aún más la cooperación entre Vietnam y Hong Kong.

Por la tarde, Hai Quan también mantuvo un encuentro con el director del Departamento de Justicia de Hong Kong, Lam Ding Kwok.

Ambas partes acordaron continuar desarrollando actividades para fortalecer las relaciones bilaterales, haciendo énfasis en la necesidad de completar los procedimientos internos para que el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre en vigor.

También propusieron soluciones para mejorar la efectividad de la cooperación en esta área, implementando iniciativas de formación, intercambio de experiencias y conocimientos mutuos entre los fiscales y procuradores de ambos países.

Con anterioridad, el 13 de abril, la delegación visitó el Consulado General de Vietnam en Hong Kong y Macao (ambos territorios de China).

Tras las actividades en Hong Kong, la delegación vietnamita continuará su misión en la Región Administrativa Especial de Macao (China), donde se reunirá con la Fiscalía, el Departamento de Seguridad y el Departamento de Justicia de Macao./.

VNA
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