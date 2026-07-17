Vietnam impulsa el comercio bilateral con Argelia

Argel (VNA) - Con el objetivo de fortalecer la cooperación en el comercio, la Oficina Comercial de Vietnam en Argelia organizó una conferencia, en formato presencial y virtual, para conectar a empresas de ambos países e invitar a compañías del país norafricano a participar en la Feria Internacional de Abastecimiento de Vietnam 2026, prevista para principios de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh.



Cerca de 20 empresas vietnamitas, con una amplia gama de productos, participaron en el evento, entre ellas varias que ya exportan a mercados africanos. Por la parte argelina, asistieron de forma presencial representantes de 15 empresas, organizaciones comerciales y medios de comunicación.



Según datos de la Aduana de Vietnam, en los primeros cinco meses de este año las exportaciones vietnamitas a Argelia alcanzaron los 284 millones de dólares, lo que representa un ligero incremento interanual. El café verde concentró el 85% del valor total exportado. Entre los principales productos enviados al mercado argelino figuran también anacardos, pimienta, coco rallado, productos químicos y pesqueros. En sentido contrario, Vietnam importa principalmente de Argelia bentonita, dátiles y patas de pollo.



Durante la conferencia, Mohamed Nabil, representante del Foro Argelino de Comercio, Inversión e Industria (Afieti) y director de una empresa exportadora de patas de pollo a Vietnam, señaló que Argelia está interesada en importar de la nación indochina especias, café, anacardos y coco rallado, mientras que desea exportar al mercado vietnamita dátiles, aceite de oliva y, especialmente, aceites esenciales naturales de alta calidad destinados a la industria cosmética.



Nabil propuso adoptar un nuevo enfoque en la cooperación económica, que vaya más allá del intercambio comercial tradicional, e instó a las empresas vietnamitas a invertir en empresas conjuntas en Argelia para aprovechar el acceso al mercado africano.



Por su parte, una empresa argelina manifestó su interés en importar materias primas para fabricar salsas, como mayonesa, con vistas a introducir estos productos en Vietnam y otros mercados asiáticos. Otra compañía informó que busca socios asiáticos, especialmente vietnamitas, capaces de gestionar y operar un centro de talasoterapia, además de brindar formación técnica en masajes y terapias, así como transferir tecnologías y conocimientos especializados en este sector.



Kerroud Abdelhamid, asesor de relaciones exteriores de Afieti, expresó asimismo el interés de Argelia por los componentes electrónicos vietnamitas, tanto terminados como semiterminados, destacando la competitividad demostrada por las empresas del país asiático en este ámbito. Añadió que tanto el sector público como el privado argelinos buscan establecer alianzas comerciales duraderas y mutuamente beneficiosas, más allá de simples relaciones de compra y venta.



Las empresas vietnamitas aprovecharon la conferencia para presentar sus productos, conocer mejor las preferencias de los consumidores argelinos, analizar las barreras arancelarias y explorar las políticas de incentivo a la inversión y la producción en Argelia.



En el encuentro, el consejero comercial de Vietnam en Argelia, Hoang Duc Nhuan, respondió a las consultas de las empresas de ambos países, especialmente sobre las nuevas políticas comerciales y los mecanismos de pago para las operaciones de importación y exportación. Asimismo, presentó la Feria Internacional de Abastecimiento de Vietnam 2026, que tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Saigón, en Ciudad Ho Chi Minh, e invitó a instituciones y empresas argelinas a participar.



Con motivo del evento, la Oficina Comercial de Vietnam en Argelia exhibió muestras de productos vietnamitas, entre ellos café verde, té, pimienta, coco rallado y otros productos agrícolas, para promover las oportunidades de negocio entre las empresas y organizaciones participantes./.

VNA