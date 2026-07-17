Vietnam prevé captar 204 mil millones de dólares en el mercado bursátil

Hanoi (VNA) - En la etapa 2026-2030, Vietnam necesita captar aproximadamente 204 mil 158 millones de dólares a través del mercado de valores, cifra elevada que representa más del doble del capital captado durante todo el periodo 2020-2025.



Tal información se dio a conocer durante el seminario "Reestructuración de los canales para la movilización de capital" organizado la víspera por el periódico Tai chinh - Dau tu (Finanzas e Inversión) del Ministerio de Finanzas. Bui Hoang Hai, vicepresidente de la Comisión Estatal de Valores de Vietnam, informó que al entrar en 2026 las economías nacional y mundial se enfrentan a numerosas dificultades y desafíos, especialmente al impacto de los conflictos en Oriente Medio.



La crisis energética provocada por las interrupciones en las cadenas de suministro globales ha incrementado la presión inflacionaria, señaló, al destacar que, sin embargo, el mercado bursátil ha logrado numerosos éxitos notables.



El número de cuentas de inversores ha superado los 13 millones, logrando antes de lo previsto el objetivo de 11 millones de cuentas de inversión en valores para 2030, tal como se establece en la Estrategia de Desarrollo del Mercado de Valores, alabó.



El tamaño del mercado de bonos cotizados en la Bolsa de Valores alcanzó los 106 mil 578 millones de dólares hasta finales de mayo de 2026, equivalente al 21,9% del Producto Interno Bruto estimado para 2025.



Esas cifras confirman una vez más la importante contribución del mercado de valores como canal para la movilización de capital de mediano y largo plazo para la economía nacional, reiteró Bui Hoang Hai.



El mercado bursátil vietnamita también ha alcanzado recientemente un hito importante en su desarrollo, gracias al hecho de que FTSE Russell confirmó su ascenso a mercado emergente secundario.



Se espera que esta decisión, que entrará en vigor oficialmente en septiembre de 2026, abra un nuevo capítulo en la atracción de capital extranjero al mercado bursátil vietnamita.



Sin embargo, para alcanzar el objetivo de un crecimiento elevado y sostenible en el período 2026-2030, las necesidades de capital de la economía son enormes.



Se estima que el capital de inversión para todo el período 2026-2030 alcanzará los 1,43 billones de dólares, pero los recursos del presupuesto estatal solo cuentan con más de 321 mil millones de dólares, lo que significa que solo se cubrirá alrededor del 20%. El 80% restante tendrá que depender de capital privado y foráneo.



Dada la escasez de recursos financieros y el hecho de que el capital crediticio se acerca a los límites de seguridad del sistema, la reestructuración de los canales de capital se ha vuelto crucial. Por lo tanto, se considera que el mercado de valores debe desempeñar un papel más eficaz como canal para la movilización de capital a favor de la economía.



La reestructuración de los canales para la movilización de capital, especialmente en el contexto de recursos presupuestarios limitados y un capital crediticio que se acerca al límite de los indicadores de seguridad del sistema, es una necesidad urgente.



En este contexto, el mercado de valores debe desempeñar un papel más importante como canal para la movilización de capital a mediano y largo plazo para la economía, explicó Bui Hoang Hai.



Tras tres décadas de formación y desarrollo, el mercado de valores vietnamita se ha convertido gradualmente en un componente importante del sistema financiero nacional, contribuyendo a la asignación de recursos para la economía, promoviendo el crecimiento y mejorando la competitividad de las empresas vietnamitas./.

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