Can Tho intensifica lucha contra la pesca ilegal

Can Tho, Vietnam (VNA) - La ciudad survietnamita de Can Tho reforzó las acciones para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) mediante la divulgación de nuevas disposiciones legales y políticas de apoyo dirigidas a la comunidad pesquera, con el objetivo de promover una explotación sostenible de los recursos marinos.



En una conferencia celebrada hoy en la comuna de Tran De, el Departamento provincial de Agricultura y Medio Ambiente reunió a cerca de 100 propietarios de embarcaciones y capitanes de las zonas costeras para difundir las disposiciones más recientes de la Ley de Pesca y de sus reglamentos de aplicación, incluidos los Decretos No. 41/2026/ND-CP y No. 246/2026/ND-CP del Gobierno.



En el marco del proceso de transformación digital, los participantes también recibieron orientación sobre la actualización de los datos de las embarcaciones pesqueras en el sistema de identificación electrónica VNeID y el uso del diario electrónico de pesca, con vistas a mejorar la gestión y la trazabilidad de las actividades pesqueras.



La conferencia presentó además dos políticas de apoyo financiero aprobadas por el Consejo Popular municipal para respaldar a los pescadores.



De acuerdo con la Resolución No. 06/2026/NQ-HDND, los propietarios de embarcaciones podrán recibir una subvención para cubrir el costo del servicio satelital de los dispositivos de monitoreo de trayecto (VMS), con un máximo de 12 dólares mensuales por embarcación. Para acceder a este beneficio deberán contar con la documentación reglamentaria, no haber cometido infracciones relacionadas con la pesca IUU y mantener operativo el sistema de monitoreo, salvo en casos de fuerza mayor.



Por otra parte, la Resolución No. 10/2026/NQ-HDND establece un programa de apoyo para el desguace voluntario de embarcaciones pesqueras que dejarán de operar antes de 2030. Los propietarios de barcos con una eslora igual o superior a seis metros que renuncien definitivamente a la actividad pesquera podrán recibir una ayuda económica única de entre mil 900 y 11 mil 426 dólares, según las características de la embarcación.



La política también contempla un apoyo de 190 dólares por persona para la formación profesional de los propietarios y de los miembros de su familia, con un máximo de cuatro beneficiarios por hogar, con el propósito de facilitar la reconversión laboral.



Con estas medidas, Can Tho busca fortalecer el cumplimiento de la legislación pesquera, reducir la presión sobre los recursos marinos y avanzar hacia un desarrollo sostenible del sector, en consonancia con los esfuerzos nacionales para combatir la pesca IUU./.

VNA