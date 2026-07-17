Economía

Feria Comercial Vietnam-Laos 2026 impulsa cohesión estratégica entre ambos países

VIETLAO EXPO 2026 reúne a más de 90 empresas para fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación económica entre Vietnam y Laos.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam y el viceministro de Industria y Comercio de Laos, Phouthavanh Nanthavong visitan un stand vietnamita en la feria (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam y el viceministro de Industria y Comercio de Laos, Phouthavanh Nanthavong visitan un stand vietnamita en la feria (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - La Feria Comercial Vietnam-Laos 2026 (VIETLAO EXPO 2026) fue inaugurada en el Centro Lao-ITECC de Vientiane, bajo auspicios de la Agencia de Promoción Comercial del ministerio a cargo de ese sector en Vietnam y el Departamento de Comercio Exterior de Laos.

Se trata de un evento anual que contribuye activamente a promover las relaciones económicas y de inversión entre ambos países al facilitar el contacto entre empresas, productores e inversionistas, así como el intercambio de experiencias, la transferencia tecnológica y el establecimiento de alianzas.

Al acto asistieron el embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam; el viceministro de Industria y Comercio de Laos, Phouthavanh Nanthavong; representantes de ministerios, organismos, autoridades locales, asociaciones empresariales y compañías de ambos países.

En su discurso, Phouthavanh Nanthavong destacó que las relaciones de cooperación integral entre Laos y Vietnam continúan profundizándose, con avances significativos en el ámbito económico y comercial.

Subrayó que la feria refleja el compromiso de ambos gobiernos y pueblos con el fortalecimiento de la cooperación en comercio, inversión y turismo, al tiempo que contribuye al desarrollo socioeconómico sostenible y consolida la tradicional relación bilateral de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”.

Por su parte, el embajador vietnamita Nguyen Minh Tam afirmó que la cooperación económica, comercial y de inversión constituye uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales y una base sólida para materializar la cohesión estratégica entre ambos países.

Añadió que, en un contexto internacional complejo, resulta estratégico reforzar la integración económica aprovechando las ventajas geográficas, la infraestructura fronteriza y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. Expresó además su confianza en que el intercambio de bienes y servicios entre Laos y Vietnam alcance los cuatro mil millones de dólares en 2026 y los 10 mil millones en 2030.

Según el comité organizador, Vietnam mantiene actualmente 289 proyectos de inversión en Laos, con un capital registrado de 6,7 mil millones de dólares. Solo en el primer semestre de 2026, la inversión vietnamita en ese país ascendió a cerca de 600 millones de dólares, más de 4,2 veces superior a la del mismo período del año anterior, concentrándose en sectores como energía hidroeléctrica, minería, agricultura de alta tecnología y telecomunicaciones.

La feria reúne 250 stands y la participación de más de 90 empresas, incluidas cerca de 80 vietnamitas y 50 laosianas. Además de productos agrícolas, textiles, muebles y bienes de consumo, la edición de este año amplía la presencia de sectores de alto valor tecnológico, como equipos eléctricos y electrónicos, maquinaria industrial, material médico y productos farmacéuticos, junto con marcas nacionales de Vietnam y productos OCOP (Cada comuna, un producto) de diversas localidades.

Tras la inauguración, empresas de ambos países firmaron tres acuerdos de cooperación, reafirmando el papel del sector empresarial en el fortalecimiento de la "cohesión estratégica" entre Vietnam y Laos./.

VNA
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