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Vietnam apuesta por investigación científica básica como motor de innovación

Vietnam impulsa la investigación científica básica como base de la innovación, la autonomía tecnológica y el desarrollo sostenible, en línea con la Resolución 57.

En la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam. (Fuente: VNA)
En la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam considera la investigación científica básica un pilar para fortalecer su capacidad de innovación, avanzar hacia la autonomía tecnológica y respaldar el desarrollo sostenible, en línea con la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, que la define como una inversión estratégica de largo plazo.

El profesor y doctor Tran Tuan Anh, vicepresidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, afirmó que el país no puede limitarse a absorber tecnologías si aspira a convertirse en una nación desarrollada de ingresos altos, sino que debe generar nuevos conocimientos y dominar las tecnologías fundamentales. En ese proceso, señaló, la investigación básica constituye el punto de partida de la innovación.

En los últimos años, esta actividad ha registrado avances significativos. En 2025, la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam publicó 2.437 trabajos científicos, de los cuales casi 1.700 aparecieron en revistas internacionales. Las investigaciones abarcaron áreas como matemáticas, física, ciencia de materiales, semiconductores, física teórica y física aplicada.

La Universidad Nacional de Hanoi también consolidó su posición como uno de los principales centros de investigación del país. Entre 2021 y 2025 publicó más de 10.500 artículos indexados en las bases WoS y Scopus y fortaleció 50 grupos de investigación de excelencia, de los cuales 33 se dedican a la investigación básica. Solo en los primeros cinco meses de 2026 registró casi 1.100 publicaciones internacionales; el 67% apareció en revistas científicas de alto impacto y más del 31% se realizó en colaboración con instituciones extranjeras.

El profesor y doctor Nguyen Van Minh, exrector de la Universidad Pedagógica de Hanoi, destacó que la investigación básica no solo genera nuevos conocimientos, sino que también impulsa la innovación, mejora la calidad del crecimiento económico y fortalece la autonomía estratégica, la defensa, la seguridad y la capacidad de gobernanza nacional.

No obstante, los especialistas reconocen que el sector aún enfrenta importantes desafíos, entre ellos una inversión insuficiente, la falta de un ecosistema sólido de investigación, una limitada articulación entre los centros científicos y las estrategias nacionales de desarrollo, así como un número reducido de centros de excelencia y laboratorios modernos.

Ante esta situación, consideran prioritario fortalecer la investigación básica como soporte de las tecnologías estratégicas y la ciencia aplicada, promover los estudios interdisciplinarios, consolidar los grupos de investigación, establecer programas científicos de largo plazo con financiamiento estable y perfeccionar los mecanismos de evaluación.

El profesor y doctor Tran Hong Thai, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, propuso además renovar el mecanismo de asignación de proyectos, orientándolo hacia las necesidades del Estado y del sector empresarial para crear un auténtico mercado de ciencia y tecnología.

Asimismo, señaló que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación de 2025 debe complementarse con mecanismos que permitan valorar la propiedad intelectual y facilitar la transferencia y comercialización de los resultados científicos.

Durante una reciente reunión sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó a eliminar los principales obstáculos, perfeccionar el marco jurídico y renovar la visión sobre la investigación científica básica, al considerarla la base del conocimiento que sustentará el desarrollo del país en las próximas décadas./.

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