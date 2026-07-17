Localidades vietnamitas fortalecen gestión conjunta del patrimonio mundial

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - Las autoridades de la provincia de Quang Ninh y la ciudad de Hai Phong están intensificando la coordinación en materia de gestión, conservación y desarrollo turístico para fortalecer la gobernanza del Patrimonio Natural Mundial de la Bahía de Ha Long-Archipiélago de Cat Ba, primer sitio patrimonial interprovincial de Vietnam reconocido por la UNESCO.



El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aprobó en septiembre de 2023 la ampliación del sitio para incorporar el Archipiélago de Cat Ba, creando un nuevo modelo de gestión compartida entre dos localidades. Aunque el reconocimiento ha abierto nuevas oportunidades para el desarrollo turístico sostenible, también plantea desafíos relacionados con la coordinación administrativa y la protección integral del patrimonio.



Desde entonces, Quang Ninh y Hai Phong han reforzado sus mecanismos de cooperación para perfeccionar el sistema de gestión y mejorar la infraestructura técnica, con el objetivo de construir un corredor de conservación sostenible para este patrimonio compartido.



Uno de los principales retos señalados por la UNESCO es la necesidad de armonizar la gestión entre ambas localidades. Las autoridades continúan estudiando medidas para evaluar la capacidad de carga del sitio y responder a las presiones derivadas del crecimiento turístico, el transporte marítimo, el desarrollo socioeconómico, el cambio climático y la contaminación ambiental.



Como parte de estos esfuerzos, en abril de 2026 ambas localidades inauguraron cuatro rutas marítimas interconectadas entre la Bahía de Ha Long y la Bahía de Lan Ha, marcando un paso importante hacia la integración turística regional. Paralelamente, pusieron en marcha normas conjuntas para la gestión de embarcaciones turísticas que operan entre ambas zonas.



La cooperación entre Quang Ninh y Hai Phong se remonta a 2018, pero tras el reconocimiento de la UNESCO se ha ampliado mediante el intercambio de información, inspecciones conjuntas, investigaciones científicas, programas de conservación de la biodiversidad y una gestión turística más coordinada.



Las nuevas rutas también contribuyen a redistribuir el flujo de visitantes hacia áreas menos concurridas y con alto valor ecológico, reduciendo la presión sobre los puntos turísticos tradicionales y diversificando la experiencia de los viajeros.



Entre abril y junio de 2026, estas rutas recibieron más de cuatro mil 500 visitantes. Una vez plenamente operativas, el modelo “Dos destinos, un solo viaje” podría atraer entre cinco mil y seis mil turistas diarios, con la participación de decenas de cruceros turísticos.



Ambas localidades también impulsan medidas para reforzar la protección ambiental, entre ellas el monitoreo de la calidad del entorno, la recolección de residuos, la aplicación de sistemas de boletaje electrónico, el seguimiento digital de embarcaciones y el intercambio de datos, en consonancia con la Resolución 57-NQ/TW sobre innovación y transformación digital.



En una reciente reunión de coordinación, Quang Ninh y Hai Phong acordaron continuar perfeccionando el plan integral de gestión del patrimonio y preparar la documentación para la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, prevista para finales de julio de 2026 en Corea del Sur.



Las dos localidades septentrionales reafirmaron su compromiso de proteger estrictamente los recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente, reforzar el control de las actividades turísticas, promover el intercambio de datos y desarrollar productos turísticos ecológicos de alta calidad, con una mayor participación de las comunidades locales en la conservación.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Hoang Dao Cuong, reconoció los avances alcanzados y exhortó a ambas localidades a seguir perfeccionando la documentación y cumpliendo plenamente las recomendaciones de la UNESCO.



Las autoridades confían en que el fortalecimiento de la cooperación interprovincial permitirá consolidar un modelo de gestión integrado que garantice el equilibrio entre la conservación del patrimonio y el desarrollo sostenible, preservando el valor universal excepcional del sitio para las futuras generaciones./.

VNA