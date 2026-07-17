Ruta aérea Hanoi-Ciudad Ho Chi Minh, entre las más transitadas del mundo

Hanoi (VNA) - La ruta aérea entre Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh figuró entre las cuatro conexiones domésticas con mayor volumen de pasajeros del mundo en 2025, según datos publicados este 16 de julio por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés).



De acuerdo con la IATA, las cuatro rutas nacionales más concurridas del planeta en 2025 fueron Jeju-Seúl (Corea del Sur), con 13,3 millones de pasajeros; Sapporo-Tokio y Fukuoka-Tokio (Japón), con 9,6 millones y 9,5 millones de viajeros, respectivamente; y Hanoi-Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), con 8,9 millones de pasajeros.



En comparación, la ruta doméstica más transitada de Estados Unidos, Nueva York-Los Ángeles, registró 2,2 millones de pasajeros durante 2025, mientras que en Europa la conexión Barcelona-Palma de Mallorca alcanzó 2,1 millones de viajeros.



Según la clasificación de los mercados de transporte aéreo de pasajeros elaborada por la IATA, Estados Unidos mantuvo en 2025 su liderazgo mundial con 890,1 millones de pasajeros, un aumento del 1,6% respecto a 2024.



China, el segundo mayor mercado del mundo, registró un crecimiento del 4,8% el año pasado, hasta alcanzar los 776,1 millones de pasajeros.



Diversas proyecciones apuntan a que China podría convertirse en el mayor mercado mundial de transporte aéreo de pasajeros durante la década de 2030. El Reino Unido ocupa el tercer lugar en la clasificación, seguido de España y Japón.



La IATA elaboró estas estadísticas a partir de datos recopilados de mil 315 aerolíneas de todo el mundo. Analistas del sector consideran que las cifras reflejan un sólido crecimiento de la demanda de transporte aéreo en numerosos mercados y confirman el papel cada vez más relevante de Asia en la evolución de la aviación comercial mundial./.

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