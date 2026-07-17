Hanoi espera elevar al 30% el gasto nocturno de turistas

Hanoi (VNA) - Hanoi aspira a que el gasto nocturno de los turistas represente entre el 25% y el 30% del gasto total de los visitantes para 2030, como parte de su estrategia para impulsar la economía nocturna y convertirla en uno de los principales motores del sector de los servicios.



El objetivo figura en el Plan 282/KH-UBND, firmado el 15 de julio de 2026 por el vicepresidente del Comité Popular municipal Truong Viet Dung para implementar la Resolución del Consejo Popular de Hanoi sobre el desarrollo de la economía nocturna en la capital.



De acuerdo con el plan, para 2030 la economía nocturna aportará aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR) y aumentará progresivamente su contribución a los ingresos presupuestarios. La ciudad también busca prolongar la estancia media de los visitantes hasta entre 2,5 y 3,5 días.



Como parte de esta estrategia, Hanoi desarrollará zonas económicas nocturnas clave con mecanismos de apoyo específicos. Entre ellas figuran áreas culturales y patrimoniales en Hoan Kiem, Cua Nam, Ba Dinh, Son Tay y Soc Son; zonas de entretenimiento moderno en Tay Ho, Tay Ho Tay, My Dinh y Dong Anh; espacios creativos vinculados a las industrias culturales; y áreas de descanso y experiencias culturales en zonas suburbanas y aldeas artesanales como Bat Trang, Ba Vi y Huong Son.



La capital también impulsará rutas económicas nocturnas asociadas al patrimonio, la cultura, las artes y la gastronomía local, entre ellas la ruta de experiencias Thang Long - Tu Tran y las calles gastronómicas Tong Duy Tan y Ta Hien. Asimismo, promoverá el funcionamiento de centros de industrias culturales y espacios creativos en Dong Xuan - Bac Qua, Cua Nam, Tay Ho, Dong Anh, Bat Trang y la Aldea Cultural y Turística de las Nacionalidades de Vietnam.



Además, fomentará modelos de desarrollo vinculados a las aldeas artesanales tradicionales, sitios históricos y culturales, así como al turismo agrícola y de experiencias. El plan también contempla la creación de mercados nocturnos de productos agrícolas, productos locales y del programa OCOP (Cada comuna, un producto).

Hanoi busca que el turismo nocturno represente hasta el 30% del gasto de visitantes (Fuente: VNA)





Según el plan, para 2030 la economía nocturna se convertirá gradualmente en un importante motor del sector de los servicios de Hanoi, con una contribución aproximada del 5% al Producto Interno Bruto Regional (PIBR) y un aumento progresivo de su aporte a los ingresos presupuestarios. La ciudad aspira a que el gasto nocturno de los turistas represente entre el 25% y el 30% del gasto total, contribuyendo a elevar la estancia media de los visitantes a entre 2,5 y 3,5 días.



En el ámbito de la gestión, Hanoi construirá un sistema de supervisión de las zonas económicas nocturnas a través del Centro de Operaciones Inteligentes (IOC), integrado con el ecosistema de aplicaciones iHanoi. Paralelamente, promoverá el pago sin efectivo y el intercambio de datos para fortalecer la gestión urbana inteligente.



Para garantizar la implementación del plan, la ciudad reforzará la difusión de la Resolución 34/2026/NQ-HĐND y trabajará en la consolidación de la marca de Hanoi como un "centro económico nocturno singular líder de la región", aprovechando sus ventajas culturales, patrimoniales y creativas. También perfeccionará los procedimientos para establecer y gestionar zonas, rutas y puntos de actividad nocturna, además de desarrollar bases de datos y mapas digitales destinados a la gestión, promoción y conexión de estos espacios.



Asimismo, la capital simplificará los procedimientos para la concesión de licencias mediante un mecanismo de ventanilla única, impulsará la transformación digital y prevé reducir alrededor del 50% de los trámites administrativos. De igual forma, elaborará una cartera de proyectos de infraestructura para la economía nocturna y organizará conferencias anuales de promoción de inversiones con el fin de atraer capital nacional y extranjero.



En materia de infraestructura, Hanoi estudiará la ampliación del horario de funcionamiento de las líneas ferroviarias urbanas durante los fines de semana y los días festivos, pondrá en marcha servicios de autobuses nocturnos para conectar las principales zonas de actividad y realizará inversiones en sistemas de iluminación artística, espectáculos de proyección 3D Mapping en el lago Hoan Kiem y la Ciudadela Imperial de Thang Long, así como en espacios de arte nocturno en los principales parques de la ciudad.



Al mismo tiempo, desarrollará mapas digitales y sistemas de supervisión de seguridad integrados con datos GIS, cámaras dotadas de inteligencia artificial y sensores, con el propósito de mejorar la gestión y la operación de las actividades económicas nocturnas./.