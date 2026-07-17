Viceprimer ministro destaca cinco pilares estratégicos para el desarrollo de la IA

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, pidió centrarse en cinco pilares estratégicos para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en la nueva etapa de desarrollo, al asistir hoy en Hanoi a un foro sobre la construcción de un ecosistema de cooperación para el desarrollo de la IA.

En el evento, organizado conjuntamente por el Instituto de Desarrollo de la Transformación Verde y Digital de Vietnam (IGD, por sus siglas en inglés) y varias universidades y academias, Quoc Dung subrayó que la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave para un desarrollo socioeconómico rápido y sostenible.

Según el viceprimer ministro, la prioridad actual es cambiar la mentalidad. La IA no debe desarrollarse de manera aislada por organismos u organizaciones individuales, sino a través de un ecosistema interconectado que vincule al Estado, las universidades e institutos de investigación y las empresas.

En este ecosistema, el Estado desempeña un papel facilitador mediante el establecimiento de marcos institucionales, la definición de orientaciones estratégicas y el desarrollo de infraestructuras; las universidades e institutos de investigación constituyen el núcleo para la formación de recursos humanos, la investigación y el dominio de tecnologías fundamentales; mientras que las empresas desempeñan un papel central en la inversión, la identificación de necesidades, la resolución de problemas reales y la comercialización de productos de IA.

Para acelerar el desarrollo de la IA en la nueva etapa, el subjefe del Gobierno señaló cinco pilares estratégicos. Uno de ellos es mejorar la gobernanza de la IA y los mecanismos regulatorios, creando un marco jurídico transparente que favorezca la investigación, las pruebas y la implementación de la IA, al tiempo que garantice que esta tecnología se desarrolle de forma segura, responsable y centrada en las personas.

También es necesario desarrollar una infraestructura digital y plataformas de datos seguras y fiables, acelerar la construcción de centros nacionales de datos, crear plataformas de datos compartidos y garantizar la ciberseguridad y la soberanía nacional sobre los datos.

El viceprimer ministro también instó a desarrollar una fuerza laboral de alta calidad en el ámbito de la IA, con énfasis no solo en los usuarios de esta tecnología, sino también en expertos capaces de dominar las tecnologías fundamentales y desarrollar modelos de IA vietnamitas.

Panorama de la cita (Foto: https://baochinhphu.vn/)

Asimismo, destacó la importancia de operar eficazmente el ecosistema de innovación mediante una estrecha cooperación entre el Estado, el mundo académico y las empresas, con mecanismos claros de coordinación y distribución de responsabilidades.

Además, es necesario ampliar la cooperación internacional, acceder de manera proactiva a nuevos conocimientos, atraer a expertos de primer nivel y fortalecer las alianzas con grandes empresas tecnológicas, dijo.

El viceprimer ministro pidió que las iniciativas y recomendaciones planteadas en el foro se traduzcan rápidamente en políticas, programas y proyectos concretos para promover la transformación digital y el desarrollo de la IA en Vietnam.

Al intervenir en el foro, Dang Hoai Bac, presidente del Instituto de Tecnología Postal y Telecomunicaciones (PTIT), señaló que, en el contexto actual, las universidades deben superar su papel tradicional de centros educativos para convertirse en núcleos de investigación interdisciplinaria, innovación y transferencia tecnológica, contribuyendo así al desarrollo de las capacidades nacionales en IA y fortaleciendo el ecosistema de talento en esta área tanto a nivel regional como mundial.

Destacó que el desarrollo de estas capacidades requiere una estrecha colaboración entre universidades, institutos de investigación, empresas y otras organizaciones para establecer un ecosistema integral y coordinado de desarrollo de la IA.

To Dung, presidente del IGD, afirmó que las empresas, los institutos de investigación y las universidades deben reforzar la cooperación en tareas clave para contribuir al perfeccionamiento de los marcos institucionales, seleccionar estrategias y modelos avanzados de transformación digital nacional con el fin de mejorar la competitividad en un contexto de rápido desarrollo de la IA, y establecer estándares adecuados.

Los participantes también debatieron sobre estrategias y plataformas para la IA y la transformación digital nacional, soluciones para desarrollar la economía y la sociedad digitales, así como medidas para formar profesionales de IA capaces de responder a las necesidades de desarrollo del país en el futuro./.