Economía

Firman memorando para transferencia de tecnología para red de metro de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh avanza en el desarrollo de su red ferroviaria urbana con la firma de un memorando de entendimiento entre la Autoridad de Gestión Ferroviaria Urbana (MAUR) y la Corporación Global de Tecnología y Telecomunicaciones (GTEL) para investigar la integración de sistemas y la transferencia tecnológica.

Acto de rúbrica (Foto: tphcm.chinhphu.vn)
Acto de rúbrica (Foto: tphcm.chinhphu.vn)


Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Ciudad Ho Chi Minh avanza en el desarrollo de su red ferroviaria urbana con la firma de un memorando de entendimiento entre la Autoridad de Gestión Ferroviaria Urbana (MAUR) y la Corporación Global de Tecnología y Telecomunicaciones (GTEL) para investigar la integración de sistemas y la transferencia tecnológica.

La cooperación se centrará inicialmente en la línea 2 del metro (Ben Thanh–Tham Luong) y otros proyectos ferroviarios urbanos del período 2026-2030. Ambas partes estudiarán y desarrollarán tecnologías clave en áreas como señalización, comunicaciones, electricidad, sistemas electromecánicos, SCADA, centros de operación, cobro automático de tarifas y puertas de andén.

Asimismo, impulsarán la aplicación de tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, gemelos digitales, BIM, GIS, IoT, Big Data e identificación electrónica para mejorar la gestión, operación y mantenimiento del sistema, con miras a construir un centro de operaciones integrado para toda la red de metro de la ciudad.

El presidente de GTEL, coronel Luong Duc Minh, afirmó que la empresa acompañará a MAUR en la integración de sistemas y transferencia tecnológica, aprovechando sus capacidades en tecnología digital, transformación digital y ciberseguridad para contribuir al desarrollo de la industria ferroviaria urbana nacional.

Por su parte, Phan Cong Bang, director de MAUR, destacó que la inversión en metro no solo busca construir infraestructuras, sino también dominar la tecnología, controlar los datos y fortalecer las capacidades internas de Vietnam en este sector.

Ciudad Ho Chi Minh tiene como objetivo desarrollar unos 200 kilómetros de metro para 2030. La cooperación entre MAUR y GTEL constituye un paso inicial para formar un ecosistema tecnológico ferroviario urbano bajo mayor dominio de Vietnam, impulsar recursos humanos cualificados y promover la participación de empresas nacionales en la cadena de valor del transporte ferroviario moderno./.

VNA
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