Economía

Posicionan a Da Nang como destino atractivo para inversión y talento

La ciudad central vietnamita de Da Nang impulsa un nuevo modelo de crecimiento basado en innovación, IA, semiconductores y un Centro Financiero Internacional para fortalecer su competitividad.

Espacio de un exposición en Da Nang. (Fuente: VNA)
Espacio de un exposición en Da Nang. (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - Con un espacio de desarrollo ampliado tras la reorganización administrativa, la ciudad central vietnamita de Da Nang se encuentra ante una oportunidad para reestructurar su modelo de crecimiento y consolidarse como un centro regional de innovación, finanzas y tecnología.

La ciudad considera que el fortalecimiento del marco institucional, el desarrollo de recursos humanos de alta calidad y la atracción de inversiones estratégicas constituyen los principales motores de esta nueva etapa.

Expertos internacionales consideran que Vietnam es una de las economías más dinámicas de Asia y que Da Nang cuenta con un gran potencial para desarrollar nuevos modelos, como un Centro Financiero Internacional, una zona franca, así como sectores vinculados a las finanzas verdes, los activos digitales y la inteligencia artificial (IA).

No obstante, para materializar estos objetivos, la ciudad deberá seguir fortaleciendo su capacidad institucional, modernizar sus mecanismos de gestión y reforzar la cooperación entre los sectores público y privado.

Los especialistas subrayan que los mecanismos de prueba regulatoria (sandbox) deben operar con criterios transparentes, plazos definidos y una supervisión rigurosa para promover la innovación sin comprometer la seguridad de los inversionistas ni la protección de los datos.

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En una empresa en Da Nang. (Fuente: VNA)

Asimismo, consideran necesario evitar la competencia dispersa entre las distintas localidades del país en el desarrollo de aeropuertos, puertos marítimos, centros financieros o parques de alta tecnología, al tiempo que se garantiza un entorno de inversión transparente y equitativo para las empresas públicas y privadas.

El desarrollo del capital humano continúa siendo una ventaja competitiva fundamental. Le Quang Dam, director general de Marvell Technology Vietnam, señaló que la empresa está ampliando su plantilla de ingenieros vietnamitas y colaborando con universidades en la formación de especialistas para la industria de semiconductores. En su opinión, Da Nang debe reforzar la capacitación en inteligencia artificial, habilidades blandas y trabajo en equipo para responder a las necesidades de las industrias de alta tecnología.

El profesor Paul Romer, quien ganó el Premio Nobel de Economía 2018, afirmó que las autoridades deben invertir en infraestructura urbana, ampliar el espacio urbano, generar oportunidades de empleo y garantizar que toda la población tenga acceso equitativo al conocimiento, la ciencia y la tecnología.

También recomendó impulsar la investigación y las aplicaciones de la inteligencia artificial mediante las universidades y el ecosistema de innovación.

Según el presidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Manh Hung, la ciudad dispone de ventajas significativas, como su ubicación estratégica al ser una puerta de salida al mar del Corredor Económico Este-Oeste, un sistema de puertos marítimos y aeropuerto internacional, una sólida plataforma de gobierno digital y diversos mecanismos específicos de desarrollo.

La autorización del Gobierno central para establecer un Centro Financiero Internacional y una zona franca permitirá a Da Nang convertirse en pionera en la aplicación de nuevos modelos de crecimiento.

En los próximos años, la ciudad priorizará la atracción de proyectos de alta tecnología, inteligencia artificial, circuitos integrados, semiconductores, centros de datos y economía digital, al tiempo que promoverá un entorno de vida de alta calidad, preservará su identidad cultural y mejorará el bienestar de la población.

Con ello, Da Nang aspira a consolidarse como una ciudad atractiva para vivir, visitar, invertir y desarrollar una carrera profesional, en contribución a reafirmar su papel como uno de los principales polos de crecimiento y centros de innovación de Vietnam./.

#Da Nang #innovación #Centro Financiero Internacional
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