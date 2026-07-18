Economía

Feria internacional de la cadena de suministro de Vietnam atraerá a empresas surcoreanas

Empresas de Corea del Sur participarán en VIS 2026 para ampliar la cooperación con Vietnam y fortalecer las cadenas regionales y mundiales de suministro.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La participación de destacadas empresas de Corea del Sur en la Exposición Internacional de Conexión de la Cadena de Suministro de Vietnam (VIS 2026), que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, reafirma el creciente atractivo del país como nuevo centro regional de fabricación y suministro.

El Departamento de Desarrollo de Mercados en el Extranjero, del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, informó que las compañías surcoreanas no solo acudirán a VIS 2026 para buscar productos, sino también para establecer relaciones de cooperación a largo plazo con sus homólogas vietnamitas.


Entre ellas figura el grupo HiteJinro, que participará con dos pabellones y organizará un programa de networking B2B para promover sus líneas de bebidas y buscar productos alimenticios procesados de Vietnam con vistas a incorporarlos a su red mundial de distribución.


Esta participación también forma parte de los preparativos de la empresa para futuros planes de expansión de su producción en Vietnam. Asimismo, compañías dedicadas a los servicios logísticos y a la gestión de la cadena de suministro, como Zenith Union Partners (ZUP) y KCTC International, buscarán soluciones en logística, embalaje, palés, sistemas de distribución y nuevos socios para optimizar las cadenas de suministro de las empresas surcoreanas que operan en Vietnam.


La amplia participación de compañías surcoreanas en VIS 2026 refleja una tendencia cada vez más marcada a diversificar las cadenas de suministro, ampliar las redes de abastecimiento en Vietnam e incrementar la cooperación con los fabricantes locales.


Al mismo tiempo, la exposición ofrecerá a las empresas vietnamitas una oportunidad para establecer contactos directos con grandes corporaciones, importadores, asociaciones y sistemas de distribución surcoreanos, favoreciendo así una integración más profunda en las cadenas de valor regionales y mundiales.


Según el Departamento de Desarrollo de Mercados en el Extranjero, se espera que VIS 2026 continúe consolidándose como una plataforma eficaz para conectar a las empresas vietnamitas con compradores internacionales, contribuyendo a impulsar las exportaciones y fortalecer la posición de Vietnam en la cadena mundial de suministro./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #Vietnam #Corea del Sur #empresas #VIS 2026 #centro regional de fabricación y suministro
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera hasta 2030

Vietnam espera atraer hasta 300 mil millones de dólares en inversión extranjera hasta 2030

La Resolución Nº 10-NQ/TW, emitida el 8 de junio de 2026 por el Buró Político, sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera, tiene como objetivo posicionar a Vietnam entre los países líderes de la ASEAN en términos de entorno de inversión y negocios, competitividad, innovación, calidad de los servicios públicos y capacidad para atraer proyectos de inversión extranjera de alta calidad.

Economía de Vietnam crece 8,18% en el primer semestre de 2026

Economía de Vietnam crece 8,18% en el primer semestre de 2026

A pesar de la persistente incertidumbre económica mundial y las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento global para 2026 por parte de organizaciones internacionales, la economía de Vietnam registró un sólido desempeño. El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 8,18% en el primer semestre de 2026.

El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Can Tho difunde nuevas directrices digitales para combatir la pesca ilegal. (Foto: VNA)

Can Tho intensifica lucha contra la pesca ilegal

El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Can Tho difundió nuevas directrices digitales, como el registro en la plataforma VNeID y el uso de diarios de pesca electrónicos, para combatir la pesca ilegal (IUU).

Hanoi apuesta por convertirse en una ciudad de inteligencia artificial

Hanoi apuesta por convertirse en una ciudad de inteligencia artificial

Con la firma de 50 memorandos de entendimiento con destacadas corporaciones y organizaciones nacionales e internacionales, Hanoi busca no solo ampliar su infraestructura, sino también sentar las bases para convertirse en una ciudad impulsada por la inteligencia artificial, con la tecnología como motor clave del crecimiento.