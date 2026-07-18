Feria internacional de la cadena de suministro de Vietnam atraerá a empresas surcoreanas

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La participación de destacadas empresas de Corea del Sur en la Exposición Internacional de Conexión de la Cadena de Suministro de Vietnam (VIS 2026), que se celebrará del 3 al 5 de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh, reafirma el creciente atractivo del país como nuevo centro regional de fabricación y suministro.

El Departamento de Desarrollo de Mercados en el Extranjero, del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, informó que las compañías surcoreanas no solo acudirán a VIS 2026 para buscar productos, sino también para establecer relaciones de cooperación a largo plazo con sus homólogas vietnamitas.



Entre ellas figura el grupo HiteJinro, que participará con dos pabellones y organizará un programa de networking B2B para promover sus líneas de bebidas y buscar productos alimenticios procesados de Vietnam con vistas a incorporarlos a su red mundial de distribución.



Esta participación también forma parte de los preparativos de la empresa para futuros planes de expansión de su producción en Vietnam. Asimismo, compañías dedicadas a los servicios logísticos y a la gestión de la cadena de suministro, como Zenith Union Partners (ZUP) y KCTC International, buscarán soluciones en logística, embalaje, palés, sistemas de distribución y nuevos socios para optimizar las cadenas de suministro de las empresas surcoreanas que operan en Vietnam.



La amplia participación de compañías surcoreanas en VIS 2026 refleja una tendencia cada vez más marcada a diversificar las cadenas de suministro, ampliar las redes de abastecimiento en Vietnam e incrementar la cooperación con los fabricantes locales.



Al mismo tiempo, la exposición ofrecerá a las empresas vietnamitas una oportunidad para establecer contactos directos con grandes corporaciones, importadores, asociaciones y sistemas de distribución surcoreanos, favoreciendo así una integración más profunda en las cadenas de valor regionales y mundiales.



Según el Departamento de Desarrollo de Mercados en el Extranjero, se espera que VIS 2026 continúe consolidándose como una plataforma eficaz para conectar a las empresas vietnamitas con compradores internacionales, contribuyendo a impulsar las exportaciones y fortalecer la posición de Vietnam en la cadena mundial de suministro./.