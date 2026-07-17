Kazajistán explora proyecto de reciclaje de subproductos agrícolas en ciudad de Can Tho

Can Tho, Vietnam (VNA) - Una delegación encabezada por el embajador de Kazajistán en Vietnam, Kanat Tumysh, realizó una visita de trabajo a la ciudad deltaica de Can Tho para explorar la posibilidad de desarrollar un complejo industrial integrado que aplique tecnología para el reciclaje de subproductos agrícolas.



Según la delegación, el proyecto propuesto utilizaría cáscara de arroz como materia prima principal, con una producción estimada de un millón de toneladas anuales mediante tecnología avanzada desarrollada en Kazajistán. La máxima prioridad es asegurar un suministro estable de materia prima proveniente de las provincias productoras de arroz del delta del Mekong.



Durante la sesión de trabajo con el Comité Popular municipal, efectuada la víspera, Tumysh afirmó que la visita abrió perspectivas de cooperación entre socios de ambos países en los sectores de agricultura, energía y transporte.



Destacó que el complejo industrial propuesto, que reciclará la cáscara de arroz para convertirla en productos de valor añadido, contribuiría significativamente al desarrollo de una economía verde.



El embajador también invitó a los líderes de Can Tho a visitar Kazajistán para explorar oportunidades de cooperación y discutir la firma de un acuerdo de asociación con una ciudad kazaja.



La parte kazaja expresó su esperanza de que, una vez implementado el proyecto, la ciudad apoye el transporte de materias primas y garantice un suministro eléctrico estable para la planta, que se espera comience a operar en 2027.



Dada la gran envergadura del proyecto, el inversor también espera contratar especialistas locales en química, energía y metalurgia.



Mientras tanto, un representante del Comité Popular municipal informó a la delegación sobre el desarrollo socioeconómico de la ciudad, así como sobre su potencial y orientaciones de desarrollo en comercio, servicios, logística, educación, salud, ciencia y tecnología.



Con una sólida ventaja agrícola, particularmente en la producción de arroz, Can Tho cultiva más de 700 mil hectáreas de arroz anualmente, produciendo alrededor de 4,6 millones de toneladas de arroz en cáscara y generando abundantes subproductos agrícolas.



La ciudad también alberga 136 empresas de molienda y procesamiento de arroz, lo que proporciona un suministro sustancial de cáscara de arroz para apoyar el desarrollo de las industrias de procesamiento y la economía circular.



Las autoridades municipales acogieron con beneplácito el interés mostrado por el socio kazajo, en particular la propuesta de desarrollar un complejo industrial integrado que utilice tecnología de reciclaje de subproductos agrícolas.



El presidente del Comité Popular municipal, Truong Canh Tuyen, afirmó que el proyecto aportará beneficios prácticos a los productores de arroz.



Señaló que la ciudad está implementando un proyecto para desarrollar un millón de hectáreas de cultivo de arroz de alta calidad y bajas emisiones, asociado al crecimiento verde en el delta del Mekong, mientras transita gradualmente de la producción agrícola a una economía sectorial que genere mayor valor añadido.



Además del arroz, los subproductos agrícolas desempeñan un papel cada vez más importante en la mejora de los ingresos de los agricultores, añadió.



El líder provincial expresó su apoyo al proyecto propuesto y acordó que ambas partes deberían avanzar hacia la firma de un memorando de entendimiento (MdE).



Designó al Departamento de Asuntos Exteriores municipal como punto focal para la coordinación y el asesoramiento sobre el borrador del MdE.



El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente se encargó de revisar la planificación territorial del proyecto propuesto, mientras que el Departamento de Finanzas asesorará al inversor en los procedimientos de inversión pertinentes.



Can Tho cuenta actualmente con 123 proyectos de inversión extranjera directa válidos, con un capital registrado total de casi 7,1 mil millones de dólares.



La ciudad también dispone de 10 parques industriales en funcionamiento que continúan expandiéndose, lo que proporciona un entorno favorable para el desarrollo de industrias de procesamiento, industrias verdes y economía circular./.

VNA