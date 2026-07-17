Vietnam y Corea del Sur fortalecen conexión entre sus ecosistemas de emprendimiento

Seúl (VNA) - La cónsul general de Vietnam en Busan, Doan Phuong Lan, se reunió con Kim Yong Woo, director ejecutivo del Centro de Economía Creativa e Innovación de esa ciudad de Corea del Sur (BCCEI), para abordar nuevas líneas de cooperación orientadas a facilitar el acceso de las startups del sureste del país al mercado vietnamita y fortalecer la conexión entre los ecosistemas de innovación de ambas naciones.



Durante el encuentro, las dos partes coincidieron en la necesidad de impulsar una cooperación que vaya más allá de las visitas, exposiciones o actividades puntuales de networking, apostando por un modelo de apoyo más sólido y orientado a resultados.



El objetivo es ofrecer a las empresas emergentes acceso a necesidades concretas del mercado, oportunidades para establecer alianzas estratégicas, validar productos, probar tecnologías y atraer inversión. En este contexto, el Consulado General de Vietnam en Busan reiteró su disposición a actuar como puente entre organismos gubernamentales, centros de innovación, universidades, fondos de inversión y la comunidad empresarial de Vietnam.



Uno de los principales temas tratados fue la puesta en marcha de un programa internacional de aceleración que respaldará a 20 startups tecnológicas con alto potencial del sureste de Corea del Sur en su proceso de expansión hacia Vietnam.



La iniciativa no solo facilitará la participación de estas empresas en ferias y encuentros con potenciales socios, sino que también promoverá su vinculación con instalaciones de producción en Vietnam para desarrollar pruebas de concepto (PoC), evaluar la adaptación de sus productos al mercado, captar inversión y avanzar en su comercialización.



Como parte del programa, las startups participarán en la feria InnoEX 2026, que se celebrará en Ciudad Ho Chi Minh, donde presentarán sus proyectos ante inversionistas, mantendrán reuniones con clientes potenciales y conocerán de primera mano el ecosistema vietnamita de emprendimiento e innovación.



Asimismo, ambas partes acordaron avanzar de forma gradual en la creación de una red permanente de colaboración entre startups, inversionistas, universidades y empresas de Vietnam y Corea del Sur. Esta iniciativa permitirá no solo facilitar la entrada de las empresas emergentes surcoreanas en el mercado vietnamita, sino también ampliar las oportunidades para que las startups vietnamitas accedan a tecnologías, fuentes de financiación y redes empresariales en Busan.



Con un mercado dinámico, un ecosistema de innovación en constante crecimiento y una posición estratégica en la región, Vietnam aspira a consolidarse no solo como un destino atractivo para las startups surcoreanas, sino también como una plataforma clave para su expansión hacia el conjunto del Sudeste Asiático./.

VNA