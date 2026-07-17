Economía

Hyundai revisa miles de Tucson en Vietnam por sistema FCA

Hyundai Thanh Cong revisará 13 mil Tucson en Vietnam para actualizar el software del sistema de asistencia de frenado y mejorar su funcionamiento.

Foto de ilustración. (Fuente: Hyundai)
Foto de ilustración. (Fuente: Hyundai)

Hanoi (VNA) - El grupo Hyundai Thanh Cong Vietnam, filial del gigante surcoreano de automóviles Hyundai en Vietnam, implementará un programa sobre la retirada de los 13 mil coches Hyundai Tucson distribuidos en el mercado nacional, informó la Comisión Nacional de Competencia del Ministerio de Industria y Comercio de la nación indochina.

El plan se despliega para inspeccionar y actualizar nuevos softwares, ajustar los datos para reducir la sensibilidad del Sistema de Asistencia para Evitar Colisiones Frontales (FCA) en los vehículos Hyundai Tucson fabricados entre el 27 de septiembre de 2024 y el 2 de junio de 2026, y distribuidos por la empresa.

El tiempo estimado para la inspección y reparación es de aproximadamente 0,3 horas por vehículo. El programa comenzó el 29 de junio de 2026. Todos los vehículos afectados por la llamada a revisión serán inspeccionados y reparados sin costo alguno en los concesionarios autorizados.

Según Hyundai Thanh Cong, el motivo de la llamada a revisión se debe a que el sistema FCA está diseñado para ayudar a detectar y controlar los coches que circulan delante, así como a identificar vehículos motorizados de dos ruedas, peatones y ciclistas, con el fin de proporcionar advertencias y ayudar a frenar cuando sea necesario.

Sin embargo, en determinadas condiciones de tráfico, el sistema FCA puede funcionar con alta sensibilidad, emitiendo de forma proactiva advertencias visuales y auditivas y ayudando a desacelerar antes del momento óptimo según las normas de diseño.

La intervención temprana del sistema de seguridad a veces puede sorprender al conductor y a los vehículos que circulan en la misma dirección detrás de él, lo que obliga al conductor a observar activamente su entorno, explicó la entidad.

Las actualizaciones de software solo tienen como objetivo ajustar los parámetros de funcionamiento del sistema para lograr un rendimiento más fluido y no comprometen las funciones de protección esenciales de esta característica de seguridad, detalló.

La Comisión Nacional de Competencia declaró que seguirá desempeñando su función como organismo estatal de gestión en la protección de los derechos del consumidor, supervisando activamente dicho programa y solicitó a los medios de comunicación que cooperen en la difusión de información para que las personas relativas a lo largo del país estén al tanto del programa./.

VNA
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