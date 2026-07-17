Productos vietnamitas brillan en feria de alimentos en Malasia

Kuala Lumpur (VNA) - Los pabellones de los representantes vietnamitas participantes en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas de Malasia (MIFB) 2026 han atraído a un gran número de empresas y visitantes, gracias a la presencia de los productos destacados de la región de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental).



Mai Manh Toan, subdirector del Departamento de Industria y Comercio de la provincia altiplana vietnamita de Dak Lak, subrayó que la asistencia de representantes del sector empresarial de su localidad en la feria es una estrategia para aprovechar el potencial del mercado Halal, valorado en hasta 190 mil millones de dólares.



Los productos típicos que son especialidad de Dak Lak, certificados con las normas OCOP y Halal, cumplen plenamente con los estrictos requisitos mundiales, entre los que destacan las bebidas a base de café, el cacao, la mantequilla y los rubros elaborados a partir de frutas, comunicó.



El gran interés que muestran los socios y consumidores malasios por los productos de Dak Lak refleja una señal sumamente positiva, destacó.



Al mismo tiempo, expresó su confianza en que, con su calidad superior y la buena acogida que han tenido en el mercado, los productos de Dak Lak, en particular, y de Vietnam, en general, conquistarán con éxito Malasia, así como muchos otros mercados más exigentes en un futuro cercano.



En el catálogo de productos expuesto, el café Robusta de Dak Lak, una variedad de calidad excepcional, ocupa un papel central.



Hoang Danh Huu, director de la empresa Vietnam Chocolate, comentó que Malasia es un mercado joven con un alto poder adquisitivo y una fuerte tasa de consumo.



La expansión a Malasia ayuda a las empresas de Dak Lak a diversificar sus mercados, además de los tradicionales como Estados Unidos y Corea del Sur, señaló.



A pesar de los estrictos requisitos de Malasia, los productores de Dak Lak mantienen la confianza gracias a su certificación Halal internacional y a la similitud de las preferencias de los consumidores en el Sudeste Asiático.



No solo el café, sino también otros alimentos y frutas vietnamitas dejan una profunda impresión en términos de calidad y diversidad en la Feria MIFB 2026, entre otros.



El evento, efectuado del 15 al 17 del presente mes en Kuala Lumpur, también ofrece oportunidades a través de programas como la creación de redes de contactos directos con clientes y el intercambio de conocimientos sobre inteligencia artificial (IA), automatización y estrategias de exportación.



Gracias a las condiciones únicas de su suelo, que crean sabores distintivos, y a una estrategia bien estructurada para la certificación internacional, los productos de Dak Lak tienen una gran oportunidad para penetrar no solo en el mercado malasio, sino también en el mercado Halal regional e internacional./.

VNA