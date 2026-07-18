Vietnam y Grecia impulsan una cooperación más sustantiva

Hanoi (VNA) - El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy conversaciones en Hanoi con su homólogo de Grecia, George Gerapetritis, en las que ambas partes acordaron fortalecer la cooperación bilateral en diversos ámbitos y profundizar la coordinación en foros multilaterales.



Durante las conversaciones, Le Hoai Trung afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia a las relaciones de amistad tradicionales con Grecia, construidas sobre la base de los estrechos lazos entre los pueblos de ambos países.



Con el objetivo de llevar los vínculos bilaterales a un nivel de desarrollo más sustantivo y efectivo, expresó su confianza en que ambas partes continúen fortaleciendo el intercambio de delegaciones a todos los niveles, así como la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales y organizaciones internacionales, especialmente en el contexto de que Grecia ocupa un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2025-2026.



Asimismo, subrayó la importancia de aprovechar de manera efectiva los mecanismos de cooperación existentes, promover la conectividad empresarial y ampliar la colaboración en ámbitos con amplio potencial de desarrollo, como el transporte marítimo, la logística, las energías renovables, la cultura, el turismo, la ciencia y la tecnología, y la innovación.



El canciller vietnamita también destacó la necesidad de concluir cuanto antes la firma de documentos y acuerdos de cooperación, con el fin de establecer una base jurídica que favorezca el intercambio comercial, especialmente en materia de transporte marítimo, trabajo y evitación de la doble imposición.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Al mismo tiempo, agradeció a Grecia por valorar positivamente los esfuerzos de Vietnam para lograr el levantamiento de la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea a las exportaciones acuáticas vietnamitas. Además, solicitó el respaldo de Atenas para que la Comisión Europea elimine esa advertencia a la mayor brevedad posible y para impulsar la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión Europea (EVIPA) por parte de los Estados miembros del bloque.



Le Hoai Trung afirmó también que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam está dispuesto a apoyar la organización de visitas de delegaciones empresariales griegas a Hanoi con el propósito de explorar el mercado vietnamita y promover nuevas oportunidades de inversión.



Por su parte, George Gerapetritis valoró altamente los logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y destacó la creciente relevancia del país en la escena internacional.



El canciller griego afirmó que su país está dispuesto a servir de puente entre Vietnam y Europa y expresó su deseo de seguir promoviendo la cooperación bilateral en el marco de la política de Grecia hacia la región de Asia-Pacífico.



Asimismo, coincidió en que los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países continúen desempeñando el papel de órganos coordinadores para la implementación de los acuerdos bilaterales y manifestó su interés en mantener mecanismos regulares de intercambio y consultas entre ambas cancillerías.



George Gerapetritis agradeció a Vietnam por abrir su mercado al kiwi griego y propuso que ambas partes continúen estudiando la firma de nuevos acuerdos que permitan introducir otros productos característicos de Grecia en el mercado vietnamita.



Además, reafirmó la disposición de su país a fortalecer la conectividad entre las localidades de ambas naciones, promover la firma de nuevos documentos de cooperación, establecer vuelos directos entre Vietnam y Grecia, profundizar la cooperación en sectores como los puertos marítimos, la ciencia y la tecnología, y estudiar un modelo de empresa conjunta para la construcción naval.



En la ocasión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y acordaron reforzar la cooperación en las Naciones Unidas y en el marco de la ASEAN-Unión Europea. Asimismo, reiteraron su apoyo al multilateralismo y al respeto del derecho internacional.



Los dos cancilleres reafirmaron la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo, resolver las controversias por medios pacíficos y cumplir estrictamente el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.