Vietnam destaca a empresas estadounidenses como socios de desarrollo

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita considera a las empresas estadounidenses no solo como inversionistas y socios comerciales, sino también como aliados acompañantes en el proceso de renovación del modelo de crecimiento, la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde, afirmó hoy el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc.



Al recibir en Hanoi a representantes de algunas asociaciones y empresas estadounidenses que mantienen inversiones y actividades comerciales en el país, el subjefe del Gobierno destacó las contribuciones y el compromiso a largo plazo de la comunidad empresarial del país norteamericano con el desarrollo socioeconómico de Vietnam y con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



Subrayó que la cooperación económica, comercial y de inversión constituye un pilar importante en los vínculos binacionales y resaltó el papel de las empresas estadounidenses en la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de la capacidad productiva y la integración de Vietnam en las cadenas regionales y mundiales de valor.



Asimismo, reiteró que Vietnam continuará perfeccionando su marco institucional, simplificando los procedimientos administrativos y mejorando el entorno de inversión y de negocios, con el objetivo de garantizar los derechos e intereses legítimos de las empresas y reforzar la estabilidad, la coherencia y la previsibilidad de las políticas.



Durante el diálogo, los representantes de las empresas estadounidenses valoraron positivamente las políticas impulsadas por Vietnam para promover nuevos motores de crecimiento, entre ellas la Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, así como la disposición del Gobierno a mantener un diálogo directo con el sector empresarial.



Los participantes manifestaron su confianza en las perspectivas de desarrollo del país y expresaron su deseo de acompañar al Gobierno vietnamita en la consecución de sus objetivos estratégicos mediante la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos altamente calificados y la profundización de su participación en las cadenas de valor.



No obstante, también señalaron dificultades relacionadas con los marcos regulatorios en ámbitos como tecnología, comercio, tributación, aviación, energía, infraestructura, logística y servicios. En ese sentido, solicitaron fortalecer la estabilidad y previsibilidad de las políticas, agilizar los procedimientos administrativos y ampliar los mecanismos de consulta con el sector privado durante la elaboración y aplicación de las normativas.



Por su parte, representantes de los ministerios y organismos competentes respondieron a varias de las inquietudes planteadas, tomaron nota de aquellas que requieren un análisis adicional y reiteraron su disposición a mantener un diálogo directo con las empresas, en cumplimiento de la legislación vietnamita y de los compromisos internacionales del país.



Al clausurar la reunión, Gia Tuc instruyó a los ministerios y organismos competentes a estudiar cuidadosamente las recomendaciones planteadas por las empresas y pidió resolver de forma efectiva las dificultades surgidas, garantizando un equilibrio entre los intereses del Estado, las empresas y la ciudadanía, en consonancia con la legislación vigente, los compromisos internacionales y los objetivos de desarrollo a largo plazo.



Además, expresó su deseo de que la comunidad empresarial estadounidense continúe aportando sus fortalezas en capital, tecnología, gestión y redes internacionales para participar activamente en los sectores prioritarios del país, contribuyendo a mejorar la calidad del crecimiento, elevar la competitividad de la economía y respaldar la meta de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



Al mismo tiempo, instó a las empresas a seguir desempeñando un papel de puente entre ambos países, compartiendo información objetiva sobre el entorno de inversión y los esfuerzos de reforma de Vietnam para favorecer un desarrollo estable, sustancial y mutuamente beneficioso de las relaciones económicas, comerciales y de inversión./.

VNA