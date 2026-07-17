Siete mil atletas competirán en Festival Deportivo 2026

Lam Dong, Vietnam (VNA) - Alrededor de siete mil atletas en total, contando vietnamitas y extranjeros, participarán en el Festival Deportivo 2026 (Sports Festival) que se llevará a cabo del 27 del presente mes al 22 de septiembre venidero en la provincia de Lam Dong.



Tal información se dio a conocer durante una reunión sobre los preparativos de dicho evento, organizada en Lam Dong por la Asociación Deportiva de la Policía Popular de Vietnam y el Comité Popular de la provincia.



Este año, el Comité Organizador añade muchos contenidos nuevos como el Triatlón Nacional Juvenil y el Campeonato de Tenis Playa, y amplía la escala internacional con la participación de clubes, atletas y fuerzas policiales de los países de la ASEAN a través del Torneo Abierto de Golf de la Policía de la ASEAN 2026, entre otros.



Le Xuan Duc, jefe de la Oficina de la Asociación Deportiva de la Policía Popular de Vietnam, reiteró que con la creciente escala del Festival, una preparación minuciosa desde la fase organizativa contribuirá a garantizar la calidad de las competencias y a construir la imagen de un acontecimiento deportivo profesional y seguro que se acerca gradualmente a los estándares internacionales.



Mientras, Nguyen Minh, vicepresidente del Comité Popular de Lam Dong, enfatizó que el evento deportivo será una gran fiesta que contribuye a promover la imagen, la gente, la cultura y el potencial turístico de la localidad entre amigos, tanto a nivel nacional como internacional.



Con el fin de garantizar el éxito y la espectacularidad del evento, instó a las partes concernientes a coordinar estrechamente el proceso de organización, sobre todo los escenarios de competencias, sistemas de sonido e iluminación, electricidad, agua e infraestructura de servicios, cumpliendo con los requisitos profesionales y de seguridad.



Además, las unidades participantes implementan de forma proactiva actividades de comunicación antes, durante y después del evento, en pos de intensificar la promoción a través de los medios de comunicación, las plataformas digitales y las redes sociales para difundir la imagen del torneo y de la localidad./.

VNA